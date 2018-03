Tragen das Narren-Gen in sich: Dirk I. und Sabrina I. regieren über Münstermaifeld

Sie haben den Karneval einfach im Blut: Das bewiesen Prinz Dirk I. und Prinzessin Sabrina I. schon bei der Proklamation in der Münstermaifelder Stadthalle eindrucksvoll, als sie sich und ihren großen Hofstaat dem närrischen Publikum präsentierten.

Zwei Vollblutkarnevalisten der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß werden Münstermaifeld in der Session regieren: Prinz Dirk I. und die liebreizende Prinzessin Sabrina I. Die Kostüme haben der 82-jährige Günter Pinger und Birgit Theis genäht. Foto: Heinz Israel

Das Prinzenpaar stammt nicht nur aus Familien, die dem Karneval seit Generationen verbunden sind, beide verfügen auch über eine reiche Bühnenerfahrung. Der junge Regent Dirk I. „aus der Dynastie derer von Reif, vom Bassemer Bur an die Tränke der Meensterer Viehlcha“, mit bürgerlichem Namen Reif, stammt aus Bassenheim, wo er schon im zarten Alter von 13 Jahren mit den Bassemer Bur­jecken auftrat. Und er hat sein karnevalistisches Talent weitergegeben, denn sein Sohn Yannik war in der Session 2014/2015 Kinderprinz in Münstermaifeld.

Die liebreizende Prinzessin Sabrina I. „aus der Dynastie derer von Hecken, von der Tränke der Meensterer Viehlcha an dat Deppe der Mierza Erwespänz“, bürgerlich Sesterhenn, geborene Hecken, fungierte schon im Alter von 20 Jahren als Schatzmeisterin im Gefolge von Prinz Arno I., ihrem Onkel aus der Familiendynastie Hecken. 2015 trat sie als Präsidentin der Möhnen die Nachfolge ihrer Tante Helma an, die für ihr einzigartiges Auftreten – auch als Obermöhn – einen Meilenstein in der Geschichte der Meensterer Fasenacht gesetzt hat.

Dem neuen Prinzenpaar steht ein Marathonlauf von Auftritten bevor. Sechs Termine, einer davon in Köln-Vingst, wurden seit der Rathauserstürmung in Münstermaifeld schon bewältigt. Und mehr als ein Dutzend weiterer Einsätze werden noch folgen. In der Narrenmesse in der Stiftskirche wird Prinz Dirk I. eine amüsante Predigt halten. Auch beim heutigen Kreisnarrentreffen in Vallendar und in der Bassenheimer Karmelenberghalle sind weitere Auftritte geplant. Für all das wird seit Monaten zweimal in der Woche geprobt.

„Obwohl unsere Truppe ganz neu zusammengestellt ist, sind alle hoch motiviert und mit Herz und Seele dabei“, betont der Prinz. Das bestätigt auch Prinzessin Sabrina: „Das Üben verläuft ganz harmonisch, jeder nimmt Rücksicht und bringt sich so ein, wie er es kann.“ Auch die Ehepartner der beiden helfen mit. Elferratsmitglied Markus Sesterhenn, der Gatte der Prinzessin, ist beim Wagenbau engagiert. Und Nicole Reif, die Ehefrau des Prinzen, gehört als Hofdame zum Gefolge des Prinzenpaares und hält ihrem Gatten für sämtliche karnevalistische Aktivitäten den Rücken frei. „Sie hat mich auch zum Mitmachen ermuntert, und ohne ihre Unterstützung hätte ich dieses Amt niemals angetreten“, so der Prinz.

Zum Gefolge des Prinzenpaares gehören auch deren Kinder Yannik, Elias und Philine Reif sowie Nele und Mia Sesterhenn. Im Elferrat sind Markus und Uwe Sesterhenn, Robert Kasper, Sven Koch, Markus Webler, Frank Weidung, Arno Hecken, Andreas Kluge und Stefan Noll. Besondere Funktionen haben Schatzmeister Michael Schwab, die Hofdamen Nicole Reif und Ursula Simon, die Zofe Tina Hecken, die Bogenschützen Uschi Freund und Christa Krämer und die Funkenmariechen Barbara und Franzi Noll. Alle freuen sich auf den Höhepunkt der Session: der große Münstermaifelder Umzug am Rosenmontag, der um 14.11 Uhr startet.

Von unserem Mitarbeiter Heinz Israel