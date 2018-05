Viele Tausend Neugierige haben laut Veranstalter am Wochenende die Rheinanlagen in Andernach besucht. Grund war die Messe Haus und Garten Mittelrhein, die bereits zum 16. Mal in der Bäckerjungenstadt stattfand. 230 Aussteller waren dabei. Marius Müller von der Veranstaltungsleitung erklärte, warum er das Ambiente in Andernach einmalig findet: „Wir haben hier die bezaubernde Kulisse des Mittelrheintals, und das Ausstellungsgelände liegt eingebettet in die herrlichen Rheinanlagen.“ Auch zahlreiche Besucher nannten dies im Gespräch mit unserer Zeitung als wichtigen Grund, warum sie die Messe gern besuchen. Müller erklärte, dass es besonders am Sonntag und Montag „einen wahren Besucheransturm“ gegeben habe. Von den Ausstellern habe er ein überwiegend positives Feedback bekomme, so Müller.

Für Hausbesitzer und Bauherrn gab es zahlreiche Informationen und Anregungen. Viele der Aussteller kamen aus den Bereichen Haus- oder Terrassengestaltung, aber auch Sanierung etwa bei Feuchtigkeitsschäden. Ein anderer Schwerpunkt ... Für Hausbesitzer und Bauherrn gab es zahlreiche Informationen und Anregungen. Viele der Aussteller kamen aus den Bereichen Haus- oder Terrassengestaltung, aber auch Sanierung etwa bei Feuchtigkeitsschäden. Ein anderer Schwerpunkt ...

Lesezeit für diesen Artikel (455 Wörter): 1 Minute, 58 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.