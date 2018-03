Hochwasser verwüstet Rheinanlagen: Andernacher Bauhof beseitigt die Schäden

Die Fluten des Rhein haben sich vor gut einer Woche aus den Andernacher Rheinanlagen zurückgezogen, dennoch haben die Arbeiter des städtischen Bauhofs nach wie vor alle Hände voll damit zu tun, die entstandenen Schäden zu beseitigen.

Durch das Hochwasser klaffen große Löcher im Bodenbelag der Rheinanlagen. Die Arbeiter des städtischen Bauhofs füllen diese derzeit wieder mit losem Material auf. Voraussichtlich Ende der Woche werden sie einen Großteil der entstandenen Schäden beseitigt haben. Foto: Martina Koch

Nachdem der Bauhof zu Beginn vergangener Woche zunächst damit beschäftigt war, die Hochwasserschutzwand wieder abzubauen und gesäubert im Depot zu verstauen, liegt der Schwerpunkt diese Woche darauf, die Rheinanlagen wieder herzurichten.

Wie Stadtpressesprecher Christoph Maurer auf Anfrage unserer Zeitung berichtete, sind sechs Bauhofmitarbeiter noch bis Ende der Woche im Einsatz. Sie kümmern sich um eine Vielzahl von „Baustellen“: Zunächst haben die Mitarbeiter der Stadt die Plätze und Wege in den Rheinanlagen vom angeschwemmten Schlamm befreit. In einem nächsten Schritt setzen sie die unbefestigten Wege und Flächen instand. Die oberste Schicht dieser so genannten wassergebundenen Decken wurde vielerorts von den Fluten weggeschwemmt. Der Bauhof füllt die entstandenen Löcher im Belag auf.

Auch die Beete und Rasenflächen wurden von dem Hochwasser stark in Mitleidenschaft gezogen: Die Pflanzerde rund um die Sträucher wurde vom Rhein weggespült und muss nun ersetzt werden. Grasflächen, die von Schlamm und Geröll überspült wurden, werden in diesen Tagen abgetragen. Da eine Neupflanzung aufgrund der herrschenden Witterungsbedingungen momentan nur wenig Sinn ergibt, wartet man bis zum Frühjahr, bis neuer Rasen ausgesät wird.

Im Frühjahr, wenn die ersten wärmeren Tage wieder vermehrt Spaziergänger ins Freie locken, werden auch die abmontierten Holzbänke wieder aufgestellt. Die Bänke, die während der Flut stehen blieben, müssen jetzt von Schwemmgut befreit werden, das sich auch in den Sträuchern verfangen hat und nun mühsam eingesammelt werden muss. Auch bei der Reinigung der Spielgeräte des Spielplatzes ist Handarbeit angesagt: Sie müssen einzeln abgewaschen werden. Außerdem wird der vom Hochwasser beschädigte Fallschutz rund um die Spielgeräte erneuert.

Am Alten Fähranleger, an dem einst das beliebte „Pöntsche“ Station machte, hat das Hochwasser Pflastersteine freigespült und mit sich getragen. Diese werden jetzt ersetzt. Je nach den Wetterbedingungen rechnet die Stadt damit, dass die Rheinanlagen bis Ende der Woche wieder ein gepflegtes Bild abgeben – auf dass der Rhein bis auf weiteres in seinem Bett bleibt.

Von unserer Redakteurin Martina Koch