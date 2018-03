Feierstunde: Das Ettringer Gemeindehaus ist jetzt eröffnet

Aus unserem Archiv

Ettringen

Auch wenn die Außenanlagen rund um das neue Ettringer Gemeindehaus erst im Frühjahr in Angriff genommen werden, so wurde der zweigeschossige, mehr als 900.000 Euro teure Bau bereits am Samstag feierlich seiner Bestimmung übergeben. Die Eröffnungsveranstaltung stieß auf ein immenses Interesse. Neben den geladenen Offiziellen aus Politik und Wirtschaft nutzten mehrere Hundert Bürger aus Ettringen die Gelegenheit, im Anschluss an die Feierstunde die in knapp zweijähriger Bauzeit entstandenen Räumlichkeiten in aller Ruhe ausgiebig zu begutachten.