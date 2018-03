Keine Parkplätze am Justizzentrum: Gehbehinderte müssen laufen

Das Koblenzer Justizzentrum ist ein öffentliches Gebäude – und hat direkt am Haus keine Behindertenparkplätze. Diese wurden in der Schloss-Tiefgarage ausgewiesen. Die Verantwortlichen sehen darin kein Problem. Betroffene hingegen schon. Christoph Burmeister, Pressereferent des Justizministeriums in Mainz, erklärt auf Anfrage: „Der barrierefreie Weg von der Tiefgarage am Schloss bis zum Haupteingang des Neuen Justizzentrums beträgt circa 120 Meter und ist auch für Rollstuhlfahrer gut zu erreichen.“

Das Justizzentrum hat keine Parkplätze am Gebäude. Behinderte müssen in der 240 Meter entfernt liegenden Tiefgarage parken.

Foto: Archiv Kallenbach

Die Frau eines gehbehinderten Anwalts kann diese Argumentation nicht verstehen. Sie ärgert sich darüber, dass an einem öffentlichen Gebäude, das erst vor wenigen Jahren errichtet wurde, keine entsprechenden Parkplätze ausgezeichnet wurden. „Mein Mann hat ein Hüftleiden, geht an Krücken, und muss noch Robe und Akten mitschleppen. Da ist der Weg von der Tiefgarage einfach zu weit.“ Ihr Mann habe das Glück, dass sie ihn begleitet, ihn mit dem Auto am Eingang absetzt und dann irgendwo einen Parkplatz sucht. Sie findet, dass das Justizzentrum für jeden gut erreichbar sein muss. Gerade, weil es ein öffentliches Haus ist. Deshalb hat sie sich an unsere Zeitung gewendet.

Joachim Seuling, Behindertenbeauftragter der Stadt, erfuhr erst im RZ-Gespräch von dem Problem: „Das muss aber nicht heißen, dass es nicht schon mehr Menschen gab, die darunter zu leiden hatten.“ Seuling recherchierte selbst: „Mir kommt es so vor, als ob das Amt die Luftlinie angeben hat. Die tatsächlich zurückzulegende Strecke ist weitaus länger als 120 Meter. Und für Gehbehinderte ist selbst das weit.“ Seuling lief die Route ab und schaute sie auf einer Navigation im Internet an. Dort wird allein die Strecke vom Abzweig des Fußgängerweges zur Tiefgarage bis zum Eingang Justizzentrum mit 240 Metern angegeben. Der Weg vom Stellplatz bis zum Aufzug und von dort auf den Fußweg ist da noch nicht eingerechnet.

Seuling versteht nicht, wieso das Justizzentrum keine Stellfläche am Haus ausweisen muss: „Mir ist es schleierhaft, warum hier eine Ausnahmegenehmigung gemacht wurde. Da wurde eine interessante Baugenehmigung erteilt.“ Er bemängelt, dass zudem Führungslinien für Sehbeeinträchtigte fehlen. „Barrierefrei ist das nicht.“ Da die Justiz für den Bürger arbeite, und Menschen dort Termine haben, sei ein Behindertenplatz am Haus wichtig.

Justizpressesprecher Burmeister erklärt, warum es am Haus keinen einzigen Stellplatz gibt: „Der Gebäudekomplex ist umschlossen von einer Bestandsbebauung.“ Nur eine Fußpassage verbindet den Deinhardplatz mit dem Zentralplatz. Der Eigentümer des Justizzentrums und der Tiefgarage ist identisch, weshalb die nachzuweisenden Parkplätze in der Tiefgarage eingerichtet wurden. Und. „Mangels entsprechender (Miet-)Flächen können unmittelbar am Gebäude keine Behindertenparkplätze eingerichtet werden“, teilt Burmeister schriftlich mit.

Das aber will Joachim Seuling nicht einsehen. „Vor dem Eingang sind Flächen mit Pflanztrögen, wo Behindertenparkplätze hinpassen würden.“ Er hofft, dass darüber noch einmal nachgedacht wird.

Die Frau mit dem gehbehinderten Ehemann lässt es übrigens zurzeit mit der Stadt auf einen Rechtsstreit ankommen. Sie hatte aus Termindruck ihren Mann am Justizzentrum abgesetzt und keinen Parkplatz in der Nähe gefunden. So stellte sie sich auf einen Anwohnerparkplatz in der Nähe und kassierte ein Knöllchen. Das will sie nicht zahlen und befindet sich im Widerspruch.

Auf Nachfrage, warum sie nicht in die Tiefgarage fuhr, schildert sie drei üble Erlebnisse: Angepöbelt von Jugendlichen, angebaggert von einem alten Mann, Spiegel zerkratzt. „Ich fahre in dieses Parkhaus nicht mehr.“ Auf den Behindertenparkplatz stelle sie sich eh nicht, sagt sie: „Die sind doch für Menschen, die ihn dringender brauchen als ich.“ Ihr gehe es nicht um den Fall ihres Mann, sondern um alle, die nicht gut zu Fuß sind. Stadt und Land weisen darauf hin, dass in der Nähe des Justizzentrums in der Schlossstraße Stellflächen für Menschen mit Behinderungen ausgewiesen sind.

Von unserer Redakteurin Katrin Steinert