Aufräumen beginnt: Hochwasser ist längst nicht für jeden Routine

Eine alte Weisheit unter älteren Dorfbewohnern, so weiß Karin Hüsges aus Kaltenengers zu berichten, besagt: Wenn das abfließende Wasser so viel Schlamm zurücklässt, kommt der Rhein noch einmal wieder und holt sich den Dreck. „Und das Wasser ist diesmal wirklich dreckig“, sagt Hüsges, während sie die Schlammschicht vom Bürgersteig in der Rheinuferstraße fegt und den sich langsam zurückziehenden Wassermassen nachschaut.

Den Prognosen des Hochwassermeldezentrums in Mainz zufolge sieht es am Rhein derzeit glücklicherweise aber nicht danach aus, als müssten die Anrainer mit einer weiteren Flutwelle rechnen. Am Dienstagnachmittag stand der Pegel in in Koblenz bei 6,87 Meter – Tendenz fallend. Entspannung gibt es auch an der Mosel, wo der Pegel in Cochem gestern bei 5,80 Meter stand und ebenfalls weiter fällt.

In Koblenz hat die Feuerwehr bereits erste Rückbaumaßnahmen geplant und durchgeführt. Neben einigen Stegen wurde auch der dritte Teilabschnitt der Hochwasserschutzwand im Stadtteil Lützel abgebaut. Während die Menschen dort vom Wasser verschont geblieben sind, fangen sie andernorts so langsam an, Schäden zu sichten und aufzuräumen.

Die Kaltenengerserin Karin Hüsges und ihr Mann sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Das Haus der beiden steht zwar in erster Reihe, aber ausreichend nach hinten versetzt, sodass kein Wasser in die Wohnräume eindringen konnte. Lediglich Einfahrt und Garage sind nass geworden. „Wir lieben den Rhein – aber am meisten, wenn er in seinem Bett liegt“, sagt Hüsges, die sich wohl nie ans Hochwasser gewöhnen wird. „Je älter ich werde, desto schlechter kann ich es ertragen.“ Dementsprechend hat das Paar das Hochwasser auch einfach Zuhause ausgesessen. Mit einer ordentlichen Portion stoischer Gelassenheit nimmt ihr Nachbar Peter Rünz die aktuelle Situation hin – auch wenn sein Keller mit Wasser vollgelaufen ist. Glücklicherweise, so sagt er, handelt es sich dabei nur um Grundwasser, das sich in den alten Bruchsteinkeller hochgedrückt hat. Längst läuft darin ein Pumpe, die es wieder nach draußen befördert. „So richtig leer wird er aber wohl erst nächste Woche sein“, sagt Peter Rünz aus Erfahrung. 1993 und 1995 hatte er das Hochwasser jeweils in seinem Wohnbereich im Erdgeschoss stehen. Diesmal hatte er nur mit Wasser und Schlamm in seinem Hof zu kämpfen. „Das Problem ist: Wenn man mit dem Aufräumen nicht hinterher ist, wird das fest wie Beton.“ Bereits seit Montagabend ist Rünz daher regelmäßig mit Wasserschlauch und Besen zugange. „Leider läuft das Wasser nur sehr langsam ab“, bemängelt Rünz.

Im Gegensatz zu den meisten seiner Nachbarn in der Rheinuferstraße hat Reza Ostovari nun zum ersten Mal am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, im Hochwassergebiet zu wohnen. Zum 1. Februar will er sein jüngst erworbenes Haus gemeinsam mit seinem Sohn beziehen und war eigentlich mit Renovierungsarbeiten beschäftigt, als das Wasser kam. Worauf er sich einlässt, hat er beim Kauf durchaus gewusst, betont er. „Aber das es dann tatsächlich so schnell Hochwasser gibt, dachte ich nicht“, sagt Reza Ostovari mit einem Lächeln auf den Lippen. Hilflos gefühlt hat er sich in der für ihn neuen Situation und der trüben Brühe in Hof und Lager- und Nebenräumen sowie dem Grundwasser im Keller dennoch nicht. „Ich habe hier sehr nette Nachbarn, und die Feuerwehr war auch sofort vor Ort“, lobt der Neuanrainer den großen Zusammenhalt im Rheindorf.

