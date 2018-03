Jasmin setzt nicht nur auf ihre Schönheit – Vize-Miss im RHZ-Gespräch

Klar, in der Samstagnacht, unmittelbar nach dem Wahl-Marathon, war ihr schon zum Heulen zumute. Zum dritten Mal hintereinander Vize-Miss Rheinland-Pfalz – das wirkte im Augenblick des Geschehens wie eine Niederlage. Aber schon am nächsten Morgen sah die Welt für Jasmin Rosenbach anders aus. Und die 20-Jaährige stand wieder auf der Sonnenseite.

Auch bei der dritten Teilnahme an der Wahl zur Miss Rheinland-Pfalz machte Jasmin Rosenbach eine gute Figur. Am Ende reichte es beim Wahlabend am Samstag in Simmern wieder mal für den zweiten Platz.

Foto: Thomas Torkler

Schließlich hat sie etwas erreicht, was vor ihr noch niemand geschafft hat: dreimal bei einer Wahl zur Landes-Miss die Silbermedaille zu erringen. Deshalb kann die Bopparderin auch diese Miss-Wahl am Samstag in Simmern – wie schon so viele andere Wahlen zuvor – als Erfolg verbuchen. „Ich habe viele positive Reaktionen und aufmunternde Worte erhalten“, erzählt Jasmin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Auch wenn sie am Samstag nicht ganz oben auf dem Siegertreppchen stand, kann Jasmin ihren Traum von der Teilnahme an der Wahl zur Miss Germany am Samstag, 24. Februar, im Europapark Rust mit einem diesem Ereignis vorgeschalteten Aufenthalt im Beauty-Camp auf der Ferieninsel Fuerteventura weiterträumen. Denn sie hat noch zwei Chancen, sich für die Wahl zur deutschen Schönheitskönigin zu qualifizieren.

Die erste Chance möchte sie bereits an diesem Samstag, 13. Januar, ergreifen. Dann steigt in Ridnaun/Südtirol die Wahl zur Miss Internet. Eine Woche später eröffnet sich ihr dann die zweite und letzte Chance. Die kam ganz kurzfristig auf sie zu. „Am Montag wurde ich zur Wahl der Miss Westdeutschland in Kassel eingeladen“, sagt Jasmin. Ein Sieg dort und das Beauty-Camp ist ihr gewiss.

Miss Rheinland-Pfalz 2018 1 von 30 Moderator Dennis Reuter stellt die Jury vor (von links): Miss Rheiinland-Pfalz 2017, Tamara Hellmann aus der Pfalz, Elisa Hammen, Verkaufsberaterin von Wust Jeanswear Külz, Timo Link, Sänger der Gruppe Wolkenstürmer, Angelina Kurz, Betreiberin des Dessous-Geschäfts "La Jolie" in Kastellaun, und der Simmerner Gastronom Ötzi. Foto: Thomas Torkler 2 von 30 Gerda Kaufmann. Foto: Thomas Torkler 3 von 30 Bei der Vorstellung von Moderator Dennis Reuter ahnte Laura Herter noch nicht, dass sie am Ende die neue Miss Rheinland-Pfalz werden würde. Foto: Thomas Torkler 4 von 30 Emilia Görges. Foto: Thomas Torkler 5 von 30 Lisa Kluge. Foto: Thomas Torkler 6 von 30 Anja Kugler im selbstgeschneiderten Kleid. Foto: Thomas Torkler 7 von 30 Natalie Graf. Foto: Thomas Torkler 8 von 30 Jasmin Rosenbach. Foto: Thomas Torkler 9 von 30 Jacqueline Knorr im Gespräch mit Moderator Dennis Reuter. Foto: Thomas Torkler 10 von 30 Die Kandidatinnen machten einen "Walk" an den Zuschauerreihen vorbei, hier Jacqueline Knorr. Foto: Thomas Torkler 11 von 30 Patricia Sanchez-Sanchez. Foto: Thomas Torkler 12 von 30 Moderator Dennis Reuter führte kurze Interviews mit den Damen, hier mit Alena Krempel. Foto: Thomas Torkler 13 von 30 Die Schönheiten präsentieren sich im Simmerner Club N8Rausch im Abendkleid. Foto: Thomas Torkler 14 von 30 Gerda Kaufmann, 29-jährige Verwaltungsassistentin aus Koblenz. Foto: Thomas Torkler 15 von 30 Miss Rheinland-Pfalz 2018: Laura Herter, 20-jährige Abiturientin aus Bad Breisig. Foto: Thomas Torkler 16 von 30 Mit 18 Jahren die jüngste der Bewerberinnen: Emilia Görgen, Fachabiturientin aus Kempenich. Foto: Thomas Torkler 17 von 30 Lisa Kluge, 24-jährige Erzieherin aus Vendersheim. Foto: Thomas Torkler 18 von 30 Anja Kugler aus Ludwigshafen, die 27-jährige kann sich schönste Schreinerin in Rheinland-Pfalz nennen. Foto: Thomas Torkler 19 von 30 Nathalie Graf, 24-jährige Ernährungsberaterin aus Grünstadt. Foto: Thomas Torkler 20 von 30 Jasmin Rosenbach, 20-jährige Schülerin aus Boppard. Foto: Thomas Torkler 21 von 30 Jacqueline Knorr aus Ludwigshafen, 29-jährige Bürokauffrau. Foto: Thomas Torkler 22 von 30 Patricia Sanchez-Sanchez aus Nickenich, 25-jährige Soldatin und gelernte medizinische Fachangestellte. Foto: Thomas Torkler 23 von 30 Alena Krempl aus Montabaur, 24-jährige Einzelhandelskauffrau. Foto: Thomas Torkler 24 von 30 Parade der Kandidatinnen in Bademode. Foto: Thomas Torkler 25 von 30 Völlig überrascht zeigte sich Laura Herter, als verkündet wurde, dass sie die Misswahl gewonnen hatte. Auch im Publikum hatte sie nicht jeder auf der Liste. Foto: Thomas Torkler 26 von 30 N8Rausch-Chef Benedikt Schmidt mit den frisch gekürten Schönsten von Rheinland-Pfalz. Foto: Thomas Torkler 27 von 30 Das kennt Jasamin schon: Sie bekommt die Schärpe der Vize-Miss-Rheinland-Pfalz von Jurymitglied Timo Link, Sänger der Gruppe Wolkenstürmer, umgehängt. Schon 2016 in Ludwigshafen und 2017 in Kaiserslautern kam die Bopparderin Jasmin Rosenbach auf auf Platz zwei. Foto: Thomas Torkler 28 von 30 Die strahlenden Siegerinnen (von links): die Zweitplatzierte Jasmin Rosenbach aus Boppard, Gewinnerin Laura Herter aus Bad Breisig und die Drittplatzierte Patricia Sanchez-Sanchez aus Nickenich. Foto: Thomas Torkler 29 von 30 Miss Rheinland-Pfalz 2017, Tamara Hellmann aus Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis), setzt ihrer Nachfolgerin Laura Herter aus Bad Breisig die Krone auf. Die 20-jährige Abiturientin nahm zum ersten Mal an der Ausscheidung der Miss Germany Corporation teil und kam für sie selbst und viele Zuschauer im Simmerner Club N8Rausch überraschhend auf Platz 1. Damit vertritt sie das Land bei der Wahl zur Miss Germany im Februar. Foto: Thomas Torkler » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Sollte sie es tatsächlich noch schaffen, an der Wahl zur Miss Germany teilzunehmen, wäre ihr Traum wahrgeworden und sie würde wohl so schnell nicht wieder an einer Miss-Wahl teilnehmen. So sehr die Bopparderin solche Schönheitswettbewerbe mag, ihre beruflichen Pläne gehen in eine andere Richtung. „Ich will Fernseh-Moderatorin werden“, hat sie sich selbst als großes Ziel ausgegeben. Wie sie dorthingelangt, ist ihr heute noch schleierhaft. Aber sie möchte auf jeden Fall dieses Ziel ernsthaft verfolgen. Der erste Schritt dorthin ist die Reifeprüfung an der Julius-Wegeler-Schule Koblenz. Nachdem sie das Fachabitur erworben, erfolgreich eine Ausbildung als Sozialassistentin abgeschlossen und ein freiwilliges soziales Jahr an der Grundschule Bad Salzig absolviert hat, erwirbt sie in diesem Jahr die allgemeine Hochschulreife. Mit dem Abitur in der Tasche will sich die zweitschönste Rheinland-Pfälzerin dann auf den Weg machen.

Die Miss Hunsrück Jasmin Rosenbach hat sich in Ägypten um den Titel "Miss Mermaid" beworben. Als Meerjungfrau landete sie zwar nicht auf dem Siegertreppchen, aber sie wurde Dritte beim Rennen um die "Miss Red Sea".

Aber noch ist es zu früh, einen Schlussstrich unter die Karriere als Schönheitskönigin zu ziehen. Immerhin ist Jasmin amtierende Miss Hunsrück, Eifel und Westerwald. Diesen Titel hatte sie im Februar 2016 ebenfalls im N8Rausch Simmern erworben. Seit August 2017 ist sie auch Miss Montabaur. Die enge Verbindung mit der Kreisstadt im Westerwald rührt daher, dass sich Jasmin zur Eröffnung des Fashion Outlet Centers vor dreieinhalb Jahren als Werbegesicht bewarb. Die damals 17-Jährige schaffte es bis ins Halbfinale.

Apropos Werbegesicht. Ihr Konterfei schmückt diverse Salons in der Region. Insofern hat sie es geschafft, aus ihrer Schönheit Kapital zu schlagen, wenn auch nicht im großen Stil.

Ihre Schönheitstitel wird sie auf jeden Fall in sehr guter Erinnerung behalten, ebenso die weiteren Erfolge bei Miss-Wahlen: Den ersten Titel erwarb Jasmin im August 2015, als sie „Miss Pearl TV Fun Racing“ wurde. Neben ihren drei zweiten Plätzen als Miss Rheinland-Pfalz errang sie am 24. Januar 2016 einen dritten Platz bei der Wahl zur Miss Südwestdeutschland. Den exotischsten Platz auf dem Siegerpodest konnte sie im Oktober 2016 ergattern, als sie bei der Wahl zur „Miss Red Sea“ in Ägypten Bronze errang.

Jetzt konzentriert sich Jasmin auf die Wahl zur Miss Internet. Als einzige Rheinland-Pfälzerin hat sie es unter Hunderten von Bewerberinnen aus ganz Deutschland unter die Top 10 geschafft. Auch diesen Erfolg kann ihr keiner mehr nehmen.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling