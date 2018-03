Hunsrücker genießen Winterfreuden

In höheren Lagen lockt der Schnee ins Freie

Schneefreuden im Hunsrück 1 von 22 Im zauberhaften weißen Winterkleid zeigt sich der Soonwald. Foto: Thomas Torkler 2 von 22 Die warmen Sonnenstrahlen sorgen für wunderbare Lichtstimmungen – aber sorgen auch dafür, dass die Pracht schnell dahin schmilzt. Foto: Thomas Torkler 3 von 22 Der Weg hinauf zur Ruine Koppenstein ist tief verschneit. Foto: Thomas Torkler 4 von 22 Dick verschneit präsentieren sich die Bäume im Soonwald. Foto: Thomas Torkler 5 von 22 Die Vormittagssonne bringt die schneebedeckte Natur zum Leuchten. Foto: Thomas Torkler 6 von 22 Die Silhouette von Kirchberg im Winterkleid. Foto: Thomas Torkler 7 von 22 Der Schnee stand auch diesen gut aufgelegten Vierbeiner in Horn gut zu Gesicht. Foto: Volker Boch 8 von 22 Mancher mag den Schnee so gern, dass er sich hineinlegen möchte – wie in diesem Schneehaus, dass Jule Härter gemeinsam in Horn kurzerhand zu ihrem privaten Reich erklären durfte. Foto: Volker Boch 9 von 22 Für die Kinder bedeutete der "weiße Sonntag" vor allem ein spaßiges Aktivprogramm. Jule Härter aus Horn zögerte nicht lange und verwandelte ihren Sommerrollen in ein Wintergefährt, das mit Kufen zu einem Mono-Schlitten umfunktioniert wurde. Foto: Volker Boch 10 von 22 Zum sonntäglichen Frühsport gehörte für viele Hunsrücker das Schneeschippen. Auch Erika Augustin griff am Sonntagmorgen in Horn eifrig und guter Laune zur Schaufel. Foto: Volker Boch 11 von 22 Auch wenn die Schneedecke auf dem Schinderhannes-Radweg bei Külz etwas weniger geschlossen war als auf vielen durchweg weiß eingepuderten Waldwegen, genossen diese beiden Fußgänger ihre sonntägliche Winterwanderung. Foto: Volker Boch 12 von 22 Mit seiner Pferdekutsche war Peter Schäfer aus Spesenroth am Sonntagmorgen bereits früh unterwegs, um die verschneite Hunsrücklandschaft zu erleben. Foto: Volker Boch 13 von 22 Am Ellerner Forsthaus herrscht Winter. Foto: Werner Dupuis 14 von 22 Auf dem Parkplatz herrschte Betrieb. Foto: Werner Dupuis 15 von 22 Tief verschneit zeigte sich die Winterlandschaft auf dem Schanzerkopf. Foto: Werner Dupuis 16 von 22 Ab geht's! Foto: Werner Dupuis 17 von 22 Etwas Warmes zwischendurch, bevor es wieder auf die Rodelpiste geht. Foto: Werner Dupuis 18 von 22 Am Sonntag tummelten sich die Kinder auf dem Schanzerkopf im Schnee. Foto: Werner Dupuis 19 von 22 Auch ein Spaziergang durch den Wald bringt Vergnügen und Entspannung. Foto: Werner Dupuis 20 von 22 Auf den Schanzerkopf ging's zum Schlittenfahren. Foto: Werner Dupuis 21 von 22 Schnee genug lag auf dem Schanzerkopf. Foto: Werner Dupuis » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Zweigeteilt präsentierte sich die Hunsrücklandschaft am Wochenende. Die am Samstag einsetzenden Niederschläge kamen ab etwa 400 Meter als Schnee hinunter, in tieferen Lagen als Regen. Wer also weiter „oben“ wohnte, blickte am Sonntagmorgen aus dem Fenster und konnte sich über eine verschneite Landschaft freuen, während in tiefer gelegenen Regionen im Rhein-Hunsrück-Kreis grüne Wiesen und Felder das Bild prägten.

Die Polizei meldete sechs Verkehrsunfälle auf glatter Fahrbahn, die aber alle glimpflich verliefen.

Unabhängig davon ließ sich wenigstens mal wieder die Sonne blicken, was zahlreiche Spaziergänger ins Freie lockte. Vor allem am Sonntagvormittag konnten Wanderer in höheren Lagen in eine tief verschneite Landschaft eintauchen. Die Bäume im Soonwald bogen sich unter den Schneemassen, die aber ein rasantes Tempo beim Tauen vorlegten. Überall fielen Schneebrocken herunter, und es tropfte unaufhörlich.

Vom Aussichtsturm auf dem Koppenstein konnte man die Übergänge von der grünen zur weißen Landschaft genau beobachten. Unten im Tal war der Flecken Gemünden völlig schneefrei, weiter oben in Dickenschied oder Rohrbach herrschte das Weiß vor.

So zog es viele Hunsrücker und Auswärtige in die winterlichen Regionen, nicht nur auf dem Schanzerkopf war Schlittenfahren angesagt.

Am Mitterhein dagegen hatte man dafür weniger übrig. Hier galt die Aufmerksamkeit vielmehr dem Pegelstand in Kaub, der schon wieder die 5-Meter-Marke erreicht hat.