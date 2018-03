Et werd Zeit, dat die Kappesitzung mo en Enn hot: Thomas Torkler iewa die Erneuerung

Eich sinnet jo ball lärisch. Mischt ma dat Fännseh ahn, heert ma bloß noch „Erneuerung“. Die Genosse wolle sisch erneuere, un dat soll jo angeblisch nit gehn, wemma regiere duht. Un awei hot dat die CDU aach schun spitz krieht, dat ma sisch erneuere kann.

Thomas Torkler kommentiert

Vun inne nous nadeerlisch. Herschaftszeide nochemol, der duht allegare defor sorje, datt „Erneuerung“ dat Unwort des Jahres werd. Anstatt en Hoppehaaf Dummzeisch ze schwätze, däre die Poliddiger räschta mo gugge, wie dat die Fassenachter mache. In Rheinbölle hot irgendwann die Obermöhn Gertrud nohgeloss, un awei mischt dat schun seit Johre dat Elke. Dat is ganz ohne Stäwel iewa die Biehn gang, ohne viel Worte.

Awa in Berlin duhn se dispedeere, wann die Obermöhn Angie in Rende geht un welsch Prinzessin dann iewanämme soll. Vielleischt dat Annegret? Orre doch dat Funkemariesche ous Rheinland-Pfalz? Is jo en lecker Mädsche, dat Julia. Dä Schäuble is jo nix mehr for Erneuerung, dä mischt awei de Sitzungspräsident. Oußem CDU-Männerballet däte jo einische geere de Vordänzer mache.

Un bei de Genosse? Dat Andrea is jo dies Johr als Clown gang. Dat basst! Bloß lusdisch is dat nimme, wat do bei dä endlose Kappesitzung vun dä Rote Garde für Bütterede gehall were, alle voran vun Kinnerprinz Kevin I. Do muss ma kä Tusch meh spiele. Die Sitzung find ähnfach kä Enn. Gut, dat dä Zuchmarschall vun Würselen kä olle Kamelle meh schmeiße duht. Vielleischt därf er jo noch Krebbelcher backe, orre er kriet de Bäsem for de Kehraus in die Hand gedrickt. Ausmarsch!