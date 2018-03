Autohaus ist in finanziellen Schwierigkeiten

Das Simmerner Autohaus AHG Rhein-Hunsrück GmbH (ehemals „Autohaus am Kreisel“) ist in finanzielle Schieflage geraten. Das Unternehmen hat beim Bad Kreuznacher Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz gestellt.

Erst Anfang des vergangenen Jahres wurde der großzügige Neubau des Mercedes-Autohauses AHG Rhein-Hunsrück am Simmerner Stadtrand eingeweiht. Jetzt hat das Unternehmen mit 31 Mitarbeitern Insolvenzantrag gestellt. Foto: Thomas Torkler

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter über das Vermögen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde durch die Behörde der Bad Kreuznacher Rechtsanwalt Jens Lieser bestellt. Der Geschäftsbetrieb läuft derweil ganz normal weiter.

Erst vor einem Jahr hatte der Mercedes-Benz-Autohändler am nordöstlichen Stadtrand Simmerns in der August-Horch-Straße (an der ehemaligen K 70 Richtung Kümbdchen gelegen) einen prächtigen Neubau nach den modernsten Kriterien der Daimler Benz AG eingeweiht. Zuvor war das Autohaus in der Koblenzer Straße (ehemals „Autohaus Ziefer“) beheimatet. Doch diese Räumlichkeiten erwiesen sich als nicht mehr zeitgemäß. „Das Haus ist in die Jahre gekommen und lässt sich nicht vernünftig wirtschaftlich betreiben“, hatte seinerzeit Geschäftsführer Stephan Sabel im Gespräch mit unserer Zeitung betont.

Für den Neubau erwarb der Mercedes-Autohändler von der Stadt ein Areal mit einer Gesamtfläche von fast 14.000 Quadratmetern. Die Kreisstadt musste für das Vorhaben sogar ihren Bebauungsplan ändern. Im Januar 2017 erfolgte die glamouröse Eröffnung des Gebäudekomplexes mit einer Nutzfläche von rund 3000 Quadratmetern, mit einer Höhe von bis zu 8 Metern und 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche sowie jeweils 1000 Quadratmetern Werkstätten für Personenfahrzeuge und Lastkraftwagen.

In dem Neubau sieht Insolvenzverwalter Jens Lieser eine der möglichen Ursachen für die finanzielle Schieflage des Unternehmens. „Da hat man sich wohl etwas übernommen, und dadurch ist ein finanzieller Engpass entstanden“, erläutert der erfahrene Experte. Der Bad Kreuznacher Fachanwalt hebt hervor, dass das Autohaus erhalten bleiben soll. „Für die Kunden ändert sich gar nichts. Der Betrieb wird ganz normal und ruhig fortgeführt, die Kunden ordnungsgemäß bedient, alle Garantieansprüche oder ähnliches laufen selbstverständlich weiter.“

Ziel sei es, die derzeit 31 Arbeitsplätze soweit wie möglich zu erhalten und den Standort zu sichern. „Die Mitarbeiter erhalten bis Ende Februar Insolvenzgeld und stehen voll hinter dem Unternehmen, die Dezembergehälter wurden pünktlich ausbezahlt“, erklärt der Insolvenzverwalter.

Für den Fachmann sind jetzt zwei Varianten denkbar: Zum einen, das Unternehmen über einen Insolvenzplan zu entschulden und dann mit der alten – oder neuen – Geschäftsführung weiterzuführen. Zum anderen die Übernahme durch einen anderen – wahrscheinlich größeren – Autohändler. „Es haben bereits mehrere namhafte Unternehmen ihr Interesse signalisiert“, sagt Lieser. Er betont, dass dabei auch die Daimler AG, nach deren Vorgaben der Neubau gestaltet wurde, ein Wörtchen mitzureden hat. „Natürlich will Mercedes-Benz seine Interessen verwirklicht sehen. Der Ball liegt nun auch in Stuttgart. Wir führen derzeit entsprechende Gespräche.“

Möglichst bis Ende Februar soll Klarheit darüber herrschen, wo die Reise – auch für Mitarbeiter und Kunden – hingeht. Entweder die Entschuldung gelingt und die AHG Rhein-Hunsrück GmbH wird wie bislang fortgeführt, oder aber ein Mitbewerber übernimmt den Geschäftsbetrieb. „Die nächsten Wochen werden zeigen, was die sinnvollste Lösung ist“, so der Insolvenzverwalter.

Dann wird sich herauskristallisieren, ob auch in Zukunft der „gute Stern auf allen Straßen“ weit sichtbar über dem prächtigen Neubau in der Simmerner Automeile prangt.

Von unserem Redakteur Markus Lorenz