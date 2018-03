Zu Gast bei Bischof Georg: Mehr als 600 Kinder im Limburger Dom

Aus unserem Archiv

Limburg

Kinder im Chorgestühl, auf den Altarstufen, vor, neben und in den Bänken: Der Limburger Dom war bei der Kindersegnung fest in den Händen von Mädchen und Jungen. Mehr als 600 waren mit ihren Eltern oder Großeltern am Fest der unschuldigen Kinder in die Bischofskirche gekommen, um sich von Bischof Georg Bätzing, von Pfarrer Reinhold Kalteier und Dompfarrer Gereon Rehberg segnen zu lassen. Diese Tradition geht auf die biblische Erzählung vom Kindermord in Bethlehem (Mt. 2, 16-18) zurück.