Sanierung beginnt: St. Bartholomäus steht vor Schönheits-OP

Es ist für die kleine Kirchengemeinde in Balduinstein eine riesige Herausforderung und ein enormer finanzieller Kraftakt: Der Innenraum der katholischen Pfarrkirche wird saniert. Das Gotteshaus ist seit gestern geschlossen. Bis zum Palmsonntag Ende März werden in St. Bartholomäus keine Gottesdienste mehr gefeiert werden können.

So festlich geschmückt war der Innenraum der Pfarrkirche St. Bartholomäus während der Weihnachtsfeiertage.

Foto: Hans Georg Egenolf

Die Wände und die bemalten Deckenflächen der Pfarrkirche St. Bartholomäus sehen arg mitgenommen aus. Sie sind verfärbt, verrußt, Risse ziehen sich durch den Putz, auch Wasserflecken sind an der Decke zu erkennen. An diesen Mängeln setzen die nun beginnenden Arbeiten an. Die Verschmutzungen sollen im Trockenverfahren mit Schwämmen und weichen Haarpinseln beseitigt werden, gegebenenfalls wird auch eine Feuchtreinigung mit destilliertem Wasser und Saugschwämmen notwendig. Die Freiflächen werden den bisherigen Farbton behalten. Auch die vorhandene Ausmalung soll mit Retuschen aufgefrischt werden. Während fleißige Gemeindemitglieder in den vergangenen Tagen das Gotteshaus bis auf die Bänke komplett leer geräumt hatten, übernahm am Montag die Fachfirma Berchem aus Essen die Regie, die bereits für vergleichbare Arbeiten im Bistum Limburg beauftragt worden ist, etwa für die Kirchen in Girod und Hausen sowie für die Kapelle des Priesterseminars. Nachdem gestern bereits der Boden mit Folie abgeklebt worden war, werden in den nächsten Tagen Hochaltar, Orgel und Beichtstuhl eingehaust und geschützt. Die Kirchenbänke wurden bereits zusammengerückt und gestapelt, um für ein Gerüst Platz zu machen, das ebenfalls in den nächsten Tagen errichtet werden soll. Mehrere Heiligenfiguren, die auf Sockeln an den Seitenwänden über das Gotteshaus wachen, werden einer Reinigung unterzogen und zum Teil aufgearbeitet. Der von einigen Gemeindemitgliedern gehegte Plan, ein zugemauertes Fenster im Chor wieder freizulegen, stößt hingegen auf massive Bedenken der Bistumsexperten und ist damit wohl hinfällig. Die letzte Innenrenovierung liegt fast 30 Jahre zurück, es bestand ganz offensichtlich dringender Handlungsbedarf. Das Problem dabei: Für Sanierungsarbeiten im Innenraum der Kirche gibt das Bistum Limburg kein Geld, das komplette Projekt muss – bis auf einige Elektroarbeiten – komplett aus Eigenmitteln finanziert werden. Mithilfe eines Fördervereins, der sich vor einigen Jahren gegründet hat, und aus Rücklagen soll das auf rund 120.000 Euro geschätzte Bauvorhaben nun finanziert werden.

„Wir haben lange darauf hingearbeitet, dass unser Gotteshaus als architektonisches Kleinod und als Mittelpunkt unserer Gemeinde erhalten bleibt“, sagte Verwaltungsratsvorsitzender Josef Wolf am Sonntag im Anschluss an den vorerst letzten Gottesdienst in St. Bartholomäus. Ausdrücklich dankte er vor diesem Hintergrund allen Spendern, die sich bislang schon mit einem Obolus an der Sanierung beteiligt haben, hofft darüber hinaus aber auch weiterhin auf finanzielle Unterstützung.

Als Bauzeit werden zehn Wochen angesetzt. Bis zum Palmsonntag können Gottesdienstbesucher innerhalb des Pastoralen Raums in die Herz-Jesu-Kirche nach Diez ausweichen. Lediglich an den beiden ersten Sonntagen im Februar und März wird es Gottesdienste im Balduinsteiner Rathaussaal geben.

Von unserem Redaktionsleiter Hans Georg Egenolf