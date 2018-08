Bereits seit Anfang der Woche hing ein Schild an dem eisernen Tor des einstigen Diezer Fruchtspeichers: „Parken verboten! Bauarbeiten ab Freitag, 10. August, 6 Uhr.“ Am Freitag war es dann tatsächlich so weit: Bagger und andere Baustellenfahrzeuge rollten über den Schotter rund um das gelbe Gebäude an der Wilhelmstraße. Ende August 2019 sollen hier ein Rossmann-Markt und ein Café ihre Pforten öffnen. Zuvor stehen unter anderem eine Entkernung und eine bauliche Erweiterung auf der Agenda. Auch vorbereitende Arbeiten für die Statik des Anbaus und des Altbaus zählt Investor Marcel Kremer zu den ersten Schritten.

Architekt Patrick Weyand von der Baugilde-Architekten-Bürogemeinschaft war am Freitag mit einigen Bauarbeitern auf dem Gelände zugegen. Diese hoben mit einem Bagger Erde um das Gebäude herum aus. Doch nicht etwa, ...

Lesezeit für diesen Artikel (561 Wörter): 2 Minuten, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.