Am Haus in der Altstadtstraße 3 ist eine neue Tafel enthüllt worden, die auf eine ganz besondere Diezer Geschichte verweist. Vor 327 Jahren wurde dort von Johann Caspar Bellon die erste Apotheke in der Grafenstadt eröffnet. Da Bellon keine Nachfahren hatte, die diese Einrichtung übernehmen konnten, wurde die Hofapotheke 1749 von Johann Christian Wuth übernommen. An einem anderen Standort in der Wilhelmstraße sind Helke, Christian und Beate Wuth noch heute als Apotheker tätig – mittlerweile in der achten Generation. Christian Wuth lässt dazu anklingen, dass auch die neunte Generation Interesse an der Fortführung der langen Diezer Tradition zeigt.

Zu der Enthüllung der Infotafel kamen neben der Familie Wuth auch Eva Reck, die Leiterin der Diezer Tourist-Info, Hausbesitzerin Kathrin Roßtäuscher und Uta Hofmann, die nebenan ihr Geschäft „Hofmann und ...

Lesezeit für diesen Artikel (284 Wörter): 1 Minute, 14 Sekunden

