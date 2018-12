67-Jähriger seit Sonntag vermisst: Polizei setzt Suche fort

Seit Sonntagnachmittag sucht die Limburger Polizei zusammen mit der Rettungshundestaffel und der Feuerwehr nach dem 67-jähriger Helmut Jung aus Niederbrechen. Wer kann Hinweise auf seinen Verbleib geben?

Der 67-jährige Helmut Jung aus Niederbrechen wird seit Sonntag vermisst. Foto: Polizei

Der Vermisste verließ laut Mitteilung am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr zu Fuß sein Wohnhaus in der Straße "Auf dem Umgang" und wollte sich wohl mit einem bisher unbekannten Freund in Oberbrechen treffen. Nachdem der Mann bis 17 Uhr nicht nach Hause zurückkehrte und nicht ausgeschlossen werden kann, dass er unter gesundheitlichen Problemen leidet, meldeten sich Angehörige bei der Polizei und erstatteten eine Vermisstenanzeige.

Der 67-Jährige ist etwa 1,65 Meter groß, Brillenträger und hat einen grauen Oberlippen- sowie Kinnbart. Beim Verlassen seines Wohnhauses war der Mann mit einer dunkelblauen Jeans, schwarzen Stiefeletten, einer schwarzen, gefütterten Winterjacke und einer schwarzen Strickmütze bekleidet. Die Suche, die laut Polizei bis zum jetzigen Zeitpunkt erfolglos verlief, wird an diesem Montag fortgesetzt.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Vermisste vom Brechener Bahnhof mit dem Zug nach Limburg gefahren ist, wird vor allem im Bereich von Brechen sowie der Limburger Innenstadt verstärkt nach dem 67-Jährigen gesucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/914 00 in Verbindung zu setzen.

me/Polizeibericht