Wert von 250.000 Euro: Diebe klauen Lkw aus Gewerbegebiet

250.000 Euro: So viel soll der Lkw wert sein, der in der Nacht zum Samstag vom Hof der Firma CityMix Beton GmbH im Gewerbegebiet Spessart geklaut wurde. Zuvor wurde das Schloss eines Tores mit einem Trennschleifer aufgebrochen, um auf das Gelände zu gelangen. Bei dem Lkw handelt es sich um einen Mercedes Benz, Modell Actros mit Betonpumpe. Der Lkw wurde aufgebrochen und dann weggefahren.

Ein solcher Lkw ist aus dem Spessarter Gewerbegebiet geklaut worden. Foto: Polizei Adenau

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler ist es am Wochenende zu acht Unfällen gekommen. Dabei entstanden ausschließlich Sachschäden. In drei Fällen beging der Verursacher Unfallflucht. Bei einem Unfall im Dahlienweg in Bad Neuenahr notierte sich ein Zeuge das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs.

Weiterhin kam es am Freitag gegen 14 Uhr zu einer Unfallflucht in der Danziger Straße: Ein geparkter Daimler Benz wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. In der Friedrichstraße stieß ein unbekanntes Fahrzeug am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr an einen geparkten Ford Fiesta. In beiden Fällen bittet die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler um Hinweise.

Gegen 10.30 Uhr ist am Freitag einem am Ahrweiler Bahnsteig wartenden Mann die neben ihm abgelegte Tasche samt Inhalt geklaut worden. Außerdem wurde einer jungen Frau in der BBS Bad Neuenahr-Ahrweiler ebenfalls am Freitagmorgen aus ihrer Schultasche die Geldbörse samt Inhalt, sowie ein Schlüssel und Personaldokumente entwendet. Sachdienliche Hinweise in allen Fällen ebenfalls an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler.