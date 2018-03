Stadt bittet Bürger zur Kasse: Wohnen in der Kreisstadt wird teurer

Dem Entwurf nach ist es ein ausgeglichener Haushalt 2018, der am Montag im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert wird. Doch das hat seinen Preis: Die Stadt dreht an der Steuerschraube.

Die Stadt will die Grundsteuer B erhöhen. Damit wird Wohnen in Bad Neuenahr-Ahrweiler teurer – wenn der Stadtrat dem Haushaltsentwurf zustimmt.

Foto: Frieder Bluhm

Bürger, Unternehmer und Übernachtungsgäste werden stärker zur Kasse gebeten. „Ein ausgeglichener Haushalt für 2018 ist unser Ziel. Das wird nur über Abgabenerhöhungen erreichbar sein“, macht Bürgermeister Guido Orthen deutlich. Zwar rechnet die Stadt mit steigenden Steuereinnahmen. Doch von den Mehreinnahmen bleibt nach Abzug von Kreis- und Gewerbesteuerumlage nicht mehr viel übrig. Zum Haushaltsentwurf 2018 hier die wichtigsten Fakten:

1 Wie solide ist der Haushalt aufgestellt? Der Finanzhaushalt schließt mit einer Null, der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 399 000 Euro aus. Gut so, sagt Orthen, „sonst müssten wir Gehälter, Straßeninstandhaltung, Grünflächenpflege und andere Aufgaben der täglichen Verwaltungstätigkeit auf Pump finanzieren.“ Dass dies nicht geschieht, sei oberste Maxime. Es gelte das Prinzip: „Was wir heute verbrauchen, muss auch heute erwirtschaftet werden.“

2 Was ändert sich für Bürger, Unternehmer und Gäste? Die Stadt erhöht die Grundsteuer B von 365 Prozent auf 380 Prozent, ebenso die Gewerbesteuer, zudem auch die Vergnügungssteuer (von 15 auf 17 Prozent beim Glücksspiel, von 13 auf 14 Prozent im Gaststättenbereich) und den Gästebeitrag. Letzterer steigt von 2,50 Euro auf 2,80 Euro pro Übernachtung – sofern diese nicht berufsbedingt ist. Geschäftsreisende bleiben wie bisher vom Gästebeitrag ausgenommen. Die Stadt rechnet alles in allem mit Mehreinnahmen von 639 100 Euro (170 000 Euro aus der Grundsteuer B, 325 000 Euro aus der Gewerbesteuer, insgesamt 9,4 Millionen Euro, 54 000 Euro aus der Vergnügungssteuer, 90 100 netto aus dem Gästebeitrag).

3 Was bedeutet das für den Geldbeutel? Wohnen wird teurer. Beispiel: Für ein Einfamilienhaus in Ehlingen (Bemessungsgrundlage 60 Euro) steigt die Grundsteuer B um 9 Euro auf 228 Euro. Für ein Geschäftsgrundstück in Ahrweiler (Bemessungsgrundlage 262 Euro) steigt die Steuer um 39,30 Euro auf 395,60 Euro. Teurer wird es auch für Unternehmen. Ein Kleinbetrieb, der bisher 1095 Euro Gewerbesteuer abdrückte, zahlt künftig 45 Euro mehr. Für einen Betrieb, der bisher 87 600 Euro Gewerbesteuer abführen musste, verteuert es sich um 3600 Euro. Die Straßenreinigungsgebühr sinkt geringfügig. Parken wird teuerer.

4 Wo investiert die Stadt? Geplant sind für 2018 Investitionen von rund 14,5 Millionen Euro, in den Jahren 2019 bis 2021 noch weitaus höhere. Hintergrund vieler Projekte ist die Landesgartenschau (Laga) 2022. Zu den größeren Maßnahmen, die dieses Jahr angegangen werden, gehört die Beseitigung des schienengleichen Bahnübergangs an der Heerstraße und die Gestaltung des Ortseingangs, zu dem auch das Bahnhofsumfeld gehört. Dafür stehen im Investitionsplan für 2,35 Millionen Euro bereit. Insgesamt kostet das Projekt einschließlich geplanter Parkplätze am Gummiweg knapp 10 Millionen Euro. 750 000 Euro sind für die Erweiterung der Kita St. Pius an der Schützenstraße vorgesehen. Mit 250 000 Euro schlagen Projekt- und Planungskosten für den Neubau der Grundschule Bad Neuenahr zu Buche. Für den Twin-Neubau, der inklusive Abbruch rund 13 Millionen Euro kosten soll, sind die ersten 2,1 Millionen Euro eingeplant. Wobei: „Es wird nicht mit dem Bau begonnen, wenn nicht die Finanzierung steht“, betont Orthen.

5 Wofür gibt die Stadt mehr Geld aus als bisher? Am meisten drauflegen muss die Stadt bei der Kreisumlage: rund 1,3 Millionen mehr als 2017 – obwohl die Umlage nicht erhöht wurde. Mehraufwendungen gibt es bei den Abschreibungen (plus 140 000 Euro, beim Verlustausgleich für die Ahr-Thermen (450 000 Euro statt bisher 350 000 Euro) und im Sozialetat bei den Kosten für die Unterkunft, was mit der Anerkennung von Asylbewerbern zusammenhängt. Mit rund einer Million Mehrkosten ein dicker Brocken ist der Bereich Personal.

6 Warum braucht die Stadt mehr Personal? Die Stadt schafft rechnerisch zwölf neue Vollstellen, vor allem wegen der Laga. „Wir sind eine relativ kleine Verwaltung und können Investitionen nicht mit dem Personal schultern, das wir haben“, sagt Orthen. Deshalb werde man beim technischen Personal aufrüsten. Schon jetzt leistet sich die Stadt einen mit rund 70 Mitarbeitern überproportional großen Betriebshof. Grund sind die vielen Grünanlagen in der Stadt. Hinzu kommen neue Erzieherinnenstellen. Ein neuer Ordungsamtsmitarbeiter soll unter anderem die öffentlichen Müllkörbe auf Hausmüll untersuchen.

7 Wie wirken sich die Investitionen auf die Verschuldung aus? Der Schuldenstand steigt bis Ende 2018 voraussichtlich von 27,5 Millionen Euro auf 31,5 Millionen Euro. Wobei auch in den folgenden Jahren nicht nur die Investitionen für die Landesgartenschau, sondern auch die Betriebskosten über Kredite finanziert werden. Letztere sollen jedoch über Eintrittsgelder und sonstige Einnahmen refinanziert werden. Das Eigenkapital der Stadt wächst bis Ende 2018 auf 128 Millionen Euro – „im Gegensatz zu anderen Städten, die von der Substanz leben“, sagt Bürgermeister Guido Orthen. „Fatal wären Investitionskredite bei sinkendem Eigenkapital.“

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen liegt bis zum 29. Januar im Rathaus, Zimmer 125, zur Einsichtnahme aus. Auch auf der Internetseite der Stadt ist er einsehbar. Bis Montag, 8. Januar, können Bürger Vorschläge einreichen.

Von unserem Redakteur Frieder Bluhm