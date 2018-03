Parken wird teurer: Was Fahrer wissen müssen

Autofahrer müssen zukünftig in Bad Neuenahr-Ahrweiler tiefer in die Tasche greifen. Zumindest dann, wenn sie ihr Auto auf einem öffentlichen Parkplatz abstellen möchten.

Besonders hart trifft die neue Parkraumbewirtschaftung die Beschäftigten und Patienten der Kliniken in der Hochstraße. Hier sollen neben Tagestickets zu vier Euro zusätzlich Wochentickets in Höhe von 20 Euro angeboten werden.

Foto: Jochen Tarrach

Denn die Verwaltungsvorlage mit einer deutlichen Anpassung und Ausweitung der Parkgebührenpflicht in der Stadt passierte gestern ohne Diskussion einstimmig den Haupt- und Finanzausschuss der Stadt. Lediglich Bürgermeister Guido Orthen stellte fest: „Von einer Anpassung zu reden, wäre nicht ehrlich, es ist eine Erhöhung.“

Für die einen ist es eine gute Möglichkeit, den Haushalt zu sanieren. Für die anderen eine prima Grundlage, um weitere bisher nicht finanzierbare Vorschläge nun doch endlich durchführen zu können. Während die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage von einer Gebührenanpassung zur Sanierung des Haushalts spricht, war es in Anträgen der SPD-Fraktion Grundlage zur Gegenfinanzierung von zusätzlichen Ausgaben, wie zum Beispiel eines Kinderbonus bei der Veräußerung städtischer Grundstücke, der Markierung von Fahrradschutzstreifen an Hauptverkehrsstraßen, dem Aufbau eines Fahrradleihsystems und etlichen Dingen mehr.

Das alles wirft Fragen auf. Wir haben in einer Übersicht die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen sogenannten Parkraumbewirtschaftung, die allerdings noch am 29. Januar abschließend vom Stadtrat beschlossen werden muss, zusammengetragen.

1 Was soll das Parken in Zukunft kosten? Ein Ticket soll zukünftig nicht mehr nur von Montag bis Samstag von 9 bis 17 Uhr erforderlich sein, sondern auch sonntags von 8 bis 18 Uhr. Kostete es bisher für den ganzen Tag drei, so soll es zukünftig vier Euro kosten. Die kostenfreie Brötchentaste von 20 Minuten bleibt aber erhalten. Je weitere 20 Minuten werden in Zukunft 40 anstatt 30 Cent berechnet. Für Wohnmobile sollen zukünftig auf den zugelassenen Stellplätzen für 24 Stunden acht anstatt fünf Euro fällig werden.

2 Wo gelten die neuen Parkgebühren? Auf allen bisher kostenpflichtigen Parkplätzen und zusätzlich auch auf 245 weiteren Einzelparkplätzen in Ahrweiler und Bad Neuenahr. Folgende Parkflächen sind neu in der Gebührenpflicht: Im Stadtteil Ahrweiler an der Bahnhofstraße (P+R Parkplatz, 68 Stellplätze) sowie „Am Silberberg“ auf Höhe der Römervilla (29 Stellplätze inklusive drei Busse). Im Stadtteil Bad Neuenahr auf dem Parkplatz „Danziger Straße“ (31 Stellplätze), Parkplatz an der Georg-Kreuzberg-Straße (25 Stellplätze), beidseitig der Hochstraße (85 Stellplätze) und an der Lindenstraße (34 Stellplätze). An der Hochstraße soll als Besonderheit auch für Klinikpatienten ein Wochenticket in Höhe von 20 Euro angeboten werden. Der Parkplatz am Dahlienweg direkt beim städtischen Betriebshof dagegen bleibt gebührenfrei.

3 Ab wann soll die neue Parkraumbewirtschaftung mit den erhöhten Tarifen greifen? Auf allen kostenpflichtigen Parkplätzen werden die neuen Gebühren ab dem 1. April 2018 greifen, wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am 29. Januar keine Einwände erhebt.

4 Wie viel Geld soll die Gebührenerhöhung in die Kasse der Stadt spülen? Rund 1,8 Millionen Euro. Das sind 630.000 Euro mehr als bisher.

5 Was sagen die Stadtratsfraktionen dazu? Zumindest in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag im Rathaus haben die Stadtratsfraktionen nichts weiter dazu gesagt. Lediglich Werner Kasel (SPD) äußerte kurz und bündig: „Dem kann gefolgt werden.“ So wurde der Verwaltungsvorschlag einstimmig „vorberatend beschlossen“.

Von unserem Mitarbeiter

Jochen Tarrach