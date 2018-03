Von Tassen, Rädern und Klatschen: Fotoausstellung der Diakonie kehrt im Sommer zurück

1 von 8

„Du hast ja wohl ein Rad ab.“ Dieses Sprichwort setzte Nadine Kaiser, Diakonie-Beschäftigte des Montagebereichs an der Bad Kreuznacher Riegelgrube, mit Mundart-Autor und Lebensphilosoph Gerhard Engbarth an dessen Haus in Bad Sobernheim um.

Foto: Annelie Rogoß, Michael Ottenbreit, Heiko Schmitt