Tourismus: Das Naheland ist Schlusslicht

Kreis Bad Kreuznach. Die Nahe mit den Landkreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld bleibt mit ihren Zahlen von Januar bis Oktober 2017 unter den insgesamt neun rheinland-pfälzischen Tourismusregionen Schlusslicht. Ute Meinhard, Geschäftsführerin der Naheland-Touristik NLT), geht davon aus, dass sich daran „bis Jahresende nichts geändert haben wird“. Die Zahlen für November und Dezember liegen noch nicht vor. Das Minus für die Nahe ist nach ihren Angaben vor allem auf Einbußen in der Stadt Bad Kreuznach und in der Verbandsgemeinde Stromberg zurückzuführen.

Im neuen Jahr soll auch im Tourismus – hier der Blick vom Rheingrafenstein auf Bad Münster am Stein-Ebernburg – alles besser werden: Die Naheland-Touristik rechnet dann nach zwei Jahren mit sinkenden Gäste- und Übernachtungszahlen wieder mit Tendenz nach oben. Archiv

Foto: Benjamin Stöß

In Bad Kreuznach hat es einen Einbruch bei den Klinikgästen aus Kuwait gegeben, nachdem der Staat die Finanzierung von Kuren im Ausland komplett eingestellt habe, weiß die Geschäftsführerin. Hinzu kommen Betriebsschließungen, beispielsweise in Bad Münster. In Stromberg sind die Zahlen aus einem ganz anderen Grund gesunken: Das Hotel Resort Stromberg hat wegen eines Umbaus nur noch von Freitag bis Sonntag geöffnet. Dort entstehen 120 Senioren- und 50 Pflegeappartements. „Der Rückgang hat also überwiegend rein strukturelle Gründe“, betont die NLT-Chefin. Für sie gibt es deshalb keinen Grund zur Panik. Denn bei den meisten Gastronomen und Beherbergungsbetrieben sind Zahlen und Stimmung nach ihrer Einschätzung gut.

In den ersten zehn Monaten 2017 sind laut Statistischem Landesamt rund 388.000 Gäste – und damit 2,5 Prozent weniger als 2016 – ins Naheland gekommen. Die Zahl der Übernachtungen liegt bei 1,385 Millionen: Das bedeutet ein Minus von 3,6 Prozent. Einbußen mussten neben der Nahe auch noch die Ahr, Mosel-Saar und der Hunsrück verkraften, während das Rheintal, Rheinhessen, Eifel, Pfalz und Westerwald-Lahn zulegten. Allen voran platzierte sich das Rheintal, wo 1,15 Millionen Gäste (plus 3,4 Prozent) und 2,42 Millionen Übernachtungen (plus 3,2 Prozent) gezählt wurden. Rheinhessen kommt auf 862.500 Gäste (plus 1,3 Prozent) und 1,43 Millionen Übernachtungen (plus 2,8 Prozent).

Die Tourismusregion Naheland hatte bereits 2016 einen Rückgang von 1,2 Prozent bei den Gästen und 1,0 Prozent bei den Übernachtungen hinnehmen müssen. Geschäftsführerin Meinhard rechnet in diesem Jahr aber wieder mit Plus-Zahlen. Dazu sollen auch der Hildegardweg und das neue Vier-Sterne-Hotel der Familie Meffert in Bad Kreuznach entscheidend beitragen, das im Frühjahr eröffnet werden soll.

Zu den Perspektiven für die Naheland-Touristik und deren zukünftige Ausrichtung wollte sich Meinhard nicht äußern. Sie verweist auf die gemeinsame Sitzung der Kreistage Bad Kreuznach und Birkenfeld am Montag, 5. März, bei der es – voraussichtlich im Gesellschaftshaus in Kirn – nur um das Thema Tourismus gehen soll. Auch die Aussagen von Bernhard Alscher, Bürgermeister der VG Birkenfeld, die bereits Ende 2014 aus der Naheland-Touristik ausgetreten ist, will sie nicht kommentieren. Er hatte kundgetan, dass die Geschäftsführerin seiner Meinung nach auf diesem Posten eine Fehlbesetzung ist. Der Birkenfelder Landrat Matthias Schneider will an der Vermarktung unter dem Dach der NLT festhalten. Allerdings hat der Kreisausschuss die Kreisverwaltung in Birkenfeld beauftragt, die Chancen und Risiken für eine Neuausrichtung zu untersuchen. Nicht wenige meinen, dass die NLT vor allem für den Nationalpark nicht ausreichend wirbt.

„Wir müssen weg vom Klein-Klein und der Vermarktung von einzelnen Verbandsgemeinden“, ist Markus Lüttger, Bürgermeister der VG Rüdesheim und Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag, überzeugt. Viele Touristen „kennen diese Verwaltungseinheit, die es nur bei uns gibt, gar nicht“. Sie orientieren sich nicht an irgendwelchen Grenzen, sondern an den Sehenswürdigkeiten einer Region. Weniger Konkurrenzdenken und möglichst viel Vernetzung und Miteinander: Das ist für Markus Lüttger der Königsweg im Tourismus.

Von Kurt Knaudt