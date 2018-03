In Sobernheimer Kneipe fliegen an Silvester die Barhocker: Sieben Verletzte

Aus unserem Archiv

Bad Sobernheim

In einer Gaststätte in der Großstraße ist in der Silvesternacht eine Personengruppe zunächst mit einer 32-jährigen erheblich alkoholisierten Frau in Streit geraten. Daraufhin eskalierte der Streit und auch das Inventar wurde zu Waffen umfunktioniert. Die Bilanz: Sieben Verletzte.