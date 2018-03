Freien Trägern werden Kitas zu teuer – OB: "Ganz so freiwillig ist das nicht"

Seit einigen Jahren signalisieren die freien Träger von Kindertagesstätten, dass die Sicherung der Einrichtungen wegen der steigenden Personalkosten und dringlicher Gebäudesanierungen kaum noch möglich ist. Wozu dies führen kann, zeigt das Beispiel der Kita St. Josef, die zum Jahresende 2017 geschlossen wurde. Sollten sich zukünftig freie Träger mehr und mehr aus der Kitalandschaft zurückziehen, müsste die Stadt Bad Kreuznach die betriebliche und bauliche Trägerschaft übernehmen.

Die DRK-Kita Lina Aschoff an der Karlshalle hat insgesamt 186827 Euro für Sanierungsarbeiten im Altbeau der Einrichtung beantragt.

Foto: Christine Jäckel

Die Unsicherheit ist groß: Denn in der Stadt gibt es keine Förderrichtlinie für Baukostenzuschüsse. Der Jungendhilfeausschuss wollte eine solche im November 2016 auf den Weg bringen, doch das scheiterte am Finanzausschuss. Der riet davon ab und schlug stattdessen dem Stadtrat vor, Anträge von freien Trägern zur Beteiligung an der Bauunterhaltung im Einzelfall zu prüfen. Der Rat folgte dem. Danach beteiligt sich die Stadt nur dann an den Kosten, wenn die Maßnahme zur Deckung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz erforderlich ist, Mittel im Haushalt vorhanden sind und die Sanierungsmaßnahmen eine weitere bedarfsgerechte Nutzung der Einrichtung sichert.

2017 sind zwei solcher Anträge eingegangen. Wegen der Haushaltskonsolidierung wurden bereits im Vorfeld der Haushaltsberatungen die von den Trägern der Kitas beantragte Summen auf zwei Haushaltsjahre verteilt: Die katholische Kita St. Nikolaus beantragte kurzfristig (ein bis zwei Jahre) 280.000 Euro. Eingestellt wurden 80.000 Euro für 2018 und für 2019 noch einmal 102.000 Euro. Die DRK-Kita Lina Aschoff beantragte insgesamt 186.000 Euro, eingestellt wurden 80.000 Euro (2018) und 71.890 Euro (2019). Der Finanzausschuss hat bei seinen Beratungen für den Haushalt 2018 grundsätzlich einen Sperrvermerk für die von der Verwaltung eingestellten Summen beschlossen.

Der Jugendhilfeausschuss hat nun in seiner Sitzung einstimmig beim Finanzausschuss beantragt, die Sperrvermerke über die Gelder für das Jahr 2018 aufzuheben. Der DRK-Landesverband sieht umfangreiche Sanierungsarbeiten im Altbau seiner Einrichtung an der Karlshalle als „dringend erforderlich“ an, um die bedarfsgerechte Nutzung auch künftig sicherzustellen. Auch in der katholischen Kita St. Nikolaus steht eine ganze Reihe von Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen an. Jugendamtsleiterin Sabine Raab-Zell erklärte im Ausschuss, man sei mit dem Bauamt vor Ort gewesen, und betonte, die Maßnahmen seien notwendig. Das werde baufachlich auch so gesehen.

Pfarrer Rolf Lorenz fragte sich, was das Vorgehen Einzelfallprüfung für die Zukunft bedeute. Auch in anderen Einrichtungen freier Träger dürften Baumaßnahmen anstehen, die diese nicht allein stemmen können. Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer konnte da aber nur noch einmal klarmachen, dass es keine Verbindlichkeiten gibt. „Wir haben keine Richtlinie.“ Deshalb könne es Jahr für Jahr immer nur eine wohlwollende Prüfung einzelner Anträge geben. „Das muss jedes Mal sein.“ Und es hänge auch vom jeweiligen Ausgang der Finanzberatungen ab. Wenn der Finanzausschuss Nein sage, könne man den Antrag aber auch direkt in den Stadtrat bringen.

Andrea Manz (Grüne) merkte an, man könne sicher sein, dass der Finanzausschuss großes Augenmerk darauf legen werde, da es sich um freiwillige Ausgaben handele. Sie halte es deshalb nicht für so „ganz glücklich“, den Sperrvermerk aufheben zu lassen, bevor der Haushalt genehmigt sei. Die OB erwiderte, es gebe schon eine gesetzliche Verpflichtung bei den Kitaplätzen. „Ganz so freiwillig ist das nicht.“ Bettina Mackeprang (CDU) meinte: „Wenn wir das hier so entscheiden, ist das okay. Aber im Grunde ist es ein Scheinsicherheit für die freien Träger.“ Pfarrer Lorenz kommentierte dies mit den Worten „Neues Spiel, neues Glück“. Für die Träger sei ein Jahr zu wenig, um bei größeren Sanierungsmaßnahmen Sicherheit zu haben. Deshalb werde man dieses Problem nun jedes Jahr haben, gab er zu bedenken. „Das ist eine schwierige Kiste.“

Von unserem Redakteur Harald Gebhardt