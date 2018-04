Ob sich sogar der Kaiser persönlich hier amüsiert hat, ist nicht überliefert. Da zahlreiche Monarchen im 19. Jahrhundert aber ihre Sommerresidenz in Bad Ems hatten – Kaiser Wilhelm I. zum Beispiel – ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass diese ab und an auch Abwechslung in der Spielbank gesucht haben: Immerhin eröffnete das erste Kasino der Kur- und Badestadt bereits 1720. Heute, fast drei Jahrhunderte später, findet man die Spielbank im Kurhaus. Doch trotz dieses erstklassigen Ambientes ist das Image arg ramponiert, Missmanagement über Jahre und fehlende Perspektiven haben Spuren hinterlassen. Nun ist ein neuer Eigentümer da – und hat viel Zeit und Geld investiert, um das Image aufzupolieren. Das „Winners Weekend“ an diesem Wochenende soll der Startschuss in bessere Zeiten sein, am Sonntag lockt zudem ein Tag der offenen Tür.

Anfangs, das gibt Michael Seegert heute gern zu, musste er zwei Mal hinschauen, als er die Bilanzen zu Gesicht bekam. „Dass die Spielbank so heruntergewirtschaftet ist, wussten wir nicht“, erklärt ...

Lesezeit für diesen Artikel (743 Wörter): 3 Minuten, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.