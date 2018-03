Loreley sucht passenden Partner: Wer wird "Erster Gastgeber" am Mittelrhein?

Bis zum Jahresende soll die Grundstruktur des Kultur- und Landschaftsparks auf dem Loreley-Plateau fertig sein und im Frühjahr 2019 feierlich eröffnet werden. Unter dem Motto „Chancen nutzen“ sucht die Verbandsgemeinde Loreley einen kreativen und engagierten Betreiber, der das gastronomische und touristische Potenzial des Wahrzeichens im Herzen des Welterbes Oberes Mittelrheintal mit einem geeigneten Geschäftsmodell nachhaltig beleben wird.

Die Loreley sucht einen passenden Gastgeber. Im Idealfall für die Verbandsgemeinde bewirtschaftet der künftige Betreiber ergänzend zu seiner Gastronomie und den Parkplätzen auch den Kultur- und Landschaftspark. Die Konzession soll nach einem mehrmonatigen Auswahlverfahren im Juli vergeben werden.

Foto: VG Loreley

Zur Vergabe der Konzession startet die VG Loreley ein Wettbewerbsverfahren. Die Teilnahme können Interessenten bis zum 15. Februar beantragen. Nach mehreren Verfahrensschritten soll der Zuschlag an einem Bewerber am 3. Juli erfolgen. Mit Unterstützung von Christian Thiel von der Generaldirektion Kulturelles Erbe hat die VG ein sehr umfangreiches Paket an Ausschreibungsunterlagen zum Thema „Betrieb von gastronomischen Gebäuden und Parkplätzen im Bereich des Loreley-Plateaus“ zusammengestellt, das unter www.subreport.de/E48715792 eingesehen und heruntergeladen werden kann.

"Mehr Renommee gibt es nicht"

Selbstbewusst rechnet die VG mit attraktiven Bewerbern und Angeboten: „Mehr Renommee als der Betreiber und Gastronom der Loreley zu sein, gibt es nicht“, heißt es im Exposé. Gegenwärtig gebe es keinen attraktiveren, zukunftsfähigeren und dennoch gestaltungsfähigen Geschäftsstandort der Tourismusbranche im Unesco-Welterbe als das Loreley-Plateau. Die zentrale Lage beschere ein breites Einzugsgebiet. In einem Umkreis von rund zwei Fahrtstunden leben rund 15,5 Millionen Menschen. Freilichtbühne und Sommerrodelbahn sind zusätzliche Touristenmagnete. Die jährliche Besucherzahl von 300.000 gelte als steigerungsfähig. Auch geht die VG davon aus, dass die Buga 2031 im Oberen Mittelrheintal stattfinden wird, wobei die Loreley das kulturelle und veranstaltungsmäßige Epizentrum bilden wird.

Einem künftigen Betreiber bietet die VG alle relevanten Gebäude und Flächen nicht nur zur Vermietung an. Sie können auch im Anschluss an die Fertigstellung des Parkgeländes noch bestmöglich an die Ideen der Bewerber angepasst werden. Dabei wird für die Angebote ein möglichst großer Spielraum freigehalten.

Gesamtlösung bevorzugt

Das historische Gebäude des ehemaligen Turner- und Jugendheims soll bis 2020 zum zentralen Eingangsgebäude mit Gastronomie, Shop und Tourist-Info umgestaltet werden.

Foto: Andreas Jöckel

Die aus Sicht der VG beste Lösung wäre, sämtliche Mietobjekte als wirtschaftliche Gesamteinheit an einen einzigen Betreiber zu vermieten. Im Idealfall bewirtschaftet der Betreiber ergänzend zu seiner Gastronomie und den Parkplätzen auch den 3 Hektar großen Kultur- und Landschaftspark. Außerdem übernimmt er die Grünpflege-, Reinigungs- und Hausmeisterdienste für alle gemieteten Flächen. In der Leistungsbeschreibung wird dies als Modell 1 bezeichnet. Dabei werden die Ausgaben für die Pflege des Kultur- und Landschaftsparks (114.600 Euro) und der Außenbereiche inklusive Multifunktionsgebäude sowie der Parkplätze (66.000 Euro) auf insgesamt 180.600 Euro geschätzt. Um das bevorzugte Modell für Bewerber attraktiver zu machen, wäre die VG auch bereit, ihre Mieterwartung an den Umfang der übernommenen Objekte und Aufgaben des Betreibers anzupassen.

Alternativmodell

Gemäß Alternativmodell 2 können auch Geschäftsmodelle eingereicht werden, die lediglich die Gastronomiegebäude und die Parkflächen beinhalten. Dabei entfallen im Vergleich zu Modell 1 der Betrieb und die Pflege des Landschaftsparks inklusive Mythosraum sowie der beiden Blockhütten. Über diese beiden Varianten hinaus werden von der VG keine weiteren Mietmodelle angeboten, weil die ausgeschriebenen Gebäude und Flächen in jeweils engem vertragsrechtlichen Zusammenhang stehen und funktionell voneinander abhängig sind.

Drei Investitionsmodelle

Auch fünf neu gestaltete Aussichtspunkte mit spektakulären Blicken ins Rheintal wird es im künftigen Kultur- und Landschaftspark geben.

Foto: Andreas Jöckel

Was Ausbau, Erweiterung und Einrichtung der Gebäude betrifft, stellt die VG mehrere Investitionsmodelle zur Auswahl. Beim Grundmodell übernimmt der Betreiber den Innenausbau des Gastronomiegebäudes am Parkeingang sowie Einrichtung und Ausstattung des Gastronomiegebäudes und des Multifunktionsgebäudes. Das erweiterte Grundmodell sieht zusätzlich die Investition in die Ertüchtigung des Gastronomiegebäudes vor. Beim Großmodell kommt zusätzlich zu den beiden genannten noch der Bau einer Unterlagerung (Souterrain) mit Dachterrasse und großteils verglaster Seite zur Eingangsseite des Parks. Die Baukosten dafür werden auf 1,45 Millionen Euro geschätzt. Die Räume der zusätzlichen Betriebsfläche (124 Quadratmeter) könnten als Verkaufsstelle genutzt und an die Loreley-Touristik weitervermietet werden.

Erfahrung gefragt

Die VG geht davon aus, dass für die Aufgaben ein Betreiber nötig ist, der mehrjährige Erfahrung im Bereich der Gastronomie in Verbindung mit Attraktionen oder öffentlichen Veranstaltungen möglichst an Orten mit touristischem Wert hat. Erwartet werden unter anderem ein stimmiges Geschäftsmodell inklusive regional passendem Gastronomiekonzept.

Von unserem Redakteur Andreas Jöckel