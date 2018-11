Was man aus dem Römerplatz machen könnte, darüber wird in Nastätten schon länger nachgedacht. Nun könnte der unscheinbare Parkplatz vom Förderprogramm Stadtumbau profitieren, in das die Blaufärberstadt aufgenommen ist. Die SPD Nastätten wollte sich bei ihrem Diskussionsforum im Bürgerhaus diese Woche Anregungen von den Einwohnern holen, was sie sich auf dem Platz wünschen würden. Für den Beigeordneten Marco Ludwig steht fest, „dass wir es schaffen müssen, dass der Römerplatz wieder so etwas wie ein Magnet für die Römerstraße wird“. Als Diskussionsgrundlage hatte Ludwig einen einstigen Bebauungsplan-Entwurf für den Platz mitgebracht. Doch der Abend, der mit einer alten Planung begann, sollte mit neuen Ideen enden.

Durch einen Grundstückstausch zwischen einem Privateigentümer und der Stadt sei es inzwischen theoretisch möglich, „eine Tangente zwischen Amtsapotheke und Hoster zu realisieren“, erklärte Ludwig. Der alte B-Plan-Entwurf sah sogar eine ...

Lesezeit für diesen Artikel (715 Wörter): 3 Minuten, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.