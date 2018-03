Bernd Hartmann hört als Ortschef auf: Einer, der "hart, aber herzlich" Politik macht

Ganz großer Bahnhof für Bernd Hartmann: Aus Landes- und Kommunalpolitik, aus den umliegenden Gemeinden wie aus Gemmerich selbst waren die Gäste ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen, um einerseits Bernd Hartmann aus seinem Amt als Ortsbürgermeister zu verabschieden, andererseits aber auch, um Mario Winterwerber zur Übernahme dieses Amtes zu gratulieren.

Altbürgermeister Bernd Hartmann (rechts) ernannte Mario Winterwerber persönlich zu seinem Nachfolger im Amt.

Foto: Norbert Schmiedel

Bernd Hartmann hatte zu diesem Ereignis zum Neujahrsempfang eingeladen, in den er eine öffentliche Gemeinderatssitzung integrierte, um auch der entsprechenden Verwaltungsvorschrift mit Form und Inhalt Genüge zu tun. Dem Empfang voraus hielt Pfarrerin Nicole Wiehler einen Gottesdienst, um für das neue Jahr 2018 wie auch für den neuen Ortsbürgermeister Gottes Segen zu erbitten. Ein Blick in das Publikum zeigte die große Anerkennung, die Bernd Hartmann als Ortsbürgermeister und mit seinen weiteren kommunalpolitischen Ämtern und Funktionen auf Verbandsgemeinde- und Kreisebene genoss – unter anderen waren VG-Bürgermeister Jens Güllering und Landrat Frank Puchtler gekommen.

Den örtlichen Vereinen widmete Hartmann besondere Worte des Dankes, da sie das Dorfleben prägen. Das Ehrenamt im Dorf könne nicht zu hoch eingeschätzt werden, wenn auch der DRK-Ortsverein seine Vereinstätigkeit einstellen wolle. Gewerbe und Handel würden für Arbeitsplätze sorgen, und damit für Einnahmen in der Gemeindekasse, was letztendlich wieder allen zugutekomme.

Rückblick auf das Jahr 2017

Hartmann ging auf viele Punkte ein, die der Rat im abgelaufenen Jahr zu bewältigen hatte, wie die wiederkehrenden Beiträge zum Straßenausbau, den Anbau des Feuerwehrgerätehauses zusammen mit dem DRK und den Schlafraum im Kindergarten wegen der hohen Anmeldezahlen der Kinder unter drei Jahren. „Dennoch“, so sein Fazit, „sind wir immer noch schuldenfrei und haben eine stattliche Rücklage.“

Hartmann eröffnete die Gemeinderatssitzung und begrüßte die Ratsmitglieder. Dann läutete er Punkt 2 auf der Tagesordnung ein: „Ernennung, Vereidigung und Einführung des neuen Ortsbürgermeisters“. Bernd Hartmann ging noch einmal kurz auf seinen Entschluss ein, das Amt als Ortsbürgermeister nach 22 Jahren, 151 Sitzungen und 1253 Beratungspunkten in jüngere Hände abzugeben. Er bedankte sich beim Rat für die „hervorragend gute Zusammenarbeit“ und wünschte ihm „weiterhin gute Beschlüsse zum Wohl unserer Gemeinde Gemmerich“. Hartmann bat Mario Winterwerber zu sich, der in der Sitzung am 4. Dezember vom Gemeinderat zum neuen Ortsbürgermeister gewählt worden war.

Nach allen Vorschriften der Gemeindeordnung und des Beamtenrechts ernannte Bernd Hartmann seinen Nachfolger im Amt durch Aushändigung der Ernennungsurkunde zum neuen Ortsbürgermeister von Gemmerich. Da Bernd Hartmann zu diesem Zeitpunkt noch bis um 24 Uhr gültiger Ortsbürgermeister war, durfte er seinen Nachfolger auch selbst ernennen und vereidigen. Es fehlte noch der Schlüssel des Rathauses, den Hartmann Mario Winterwerber nun überreichte.

Dann stand die Verabschiedung des bisherigen Ortsbürgermeisters auf der Tagesordnung. Diese oblag dem Ersten Beigeordneten, Stefan Allmeroth. Mit Aushändigung der Entlassungsurkunde enthob er Bernd Hartmann seiner Pflichten als Ortsbürgermeister und entließ ihn in den wohlverdienten Ruhestand. Hartmann stellt das Ende der Ratssitzung offiziell mit 12.05 Uhr fest. Leicht war es Bernd Hartmann nicht ums Herz, das war deutlich zu sehen, ganz ausscheiden aus politischen Tätigkeiten wird er nicht, wie Jens Güllering später ankündigte.

Erst aber bot Hartmann seinem Nachfolger „ganz lieb und herzlich“ seine Hilfe an, „wenn du sie haben willst und brauchst“. An seine Ehefrau Hiltrud gewandt sprach er innige Worte des Dankes dafür, dass sie es mit ihrem Ortsbürgermeister ausgehalten und immer wieder als die Bürgermeisterin zu Hause geholfen und mitgewirkt habe. „Ab morgen werden wir mehr Zeit für uns und unseren Ruhestand haben. Unser Afrika-Urlaub ist auch schon perfekt und gebucht.“ Stefan Allmeroth sprach für den Gemeinderat und ging kurz auf die Verdienste von Bernd Hartmann ein wie auch auf seine persönlichen Eigenschaften, die sich besonders in Diskussionen, Streitigkeiten und Einigungen bei Kompromissen gezeigt hätten, um gute Lösungen für Gemmerich zu erzielen. Besondere Höhepunkte seien der Dorfladen, die Umstellung der Straßenausbaubeiträge, die Familienförderung und der Kindergarten gewesen.

Mario Winterwerber beschränkte sich auf die Vorschau für 2018 mit der Fortführung der Planung für das Ärztehaus, die Erweiterung des Baugebiets „An der Miehlener Straße“, die Umgestaltung des Friedhofs und die Sanierung der Grabenstraße. Zu diesen und weiteren Projekten erbat er die anwesenden Vertreter der politischen Parteien um Unterstützung „wie bisher auch“.

Hartmann ist „hart, aber herzlich“

Jens Güllering sprach Hartmann in dessen Stil an: „Ihr Leutcher, lieber Bernd, was ich alles erzählen könnte, würde den Rahmen hier sprengen.“ So ging Güllering auf Hartmanns Charakter ein, der seinem Namen zu entnehmen sei. „Hartmann, hart, aber herzlich. Du hast dir nicht immer Freunde gemacht. Hart in der Sache, klar und deutlich in der Wortwahl, aber immer fair im Umgang miteinander. Hart im Ton, nicht jeder konnte mit deinem mitunter rauen Ton umgehen. Deine unverblümten Aussagen waren nicht böse zu verstehen, sie waren deiner Zielstrebigkeit geschuldet. Du warst immer ein fairer Partner.“

Jens Güllering betonte, dass Bernd Hartmann „uns dann doch nicht ganz verloren geht“. Im Kindergartenzweckverband wird er das Amt des Vorstehers behalten und als Mitglied des Verbandsgemeinde- und Kreistags weiterwirken. Dem neuen Ortsbürgermeister gratulierte Güllering „heute an seinem Geburtstag“ zum neuen Amt und hieß ihn in der Bürgermeisterrunde willkommen.

Landrat Frank Puchtler definierte den Namen „Bernd“ wie folgt: B für die Bodenständigkeit, nicht zuschauen, sondern mit den vorhandenen Mitteln zupacken. E für Ehrlichkeit, R für Realismus, realistische Einschätzung von Chancen, Möglichkeiten und Lösungen. Das N stehe für Natürlichkeit, Politik müsse natürlich sein, und dann noch das D, ganz wichtig für Demokratie, für demokratische Entscheidungen. Bernd Hartmann habe, so Puchtler, auch dann für die Umsetzung von Entscheidungen eingestanden, wenn sie demokratisch entstanden waren, aber nicht seiner Überzeugung entsprochen hätten.

Der elfjährige Phillipp Matzat überraschte als Schüler der Kreismusikschule mit einer Eigenkomposition. Die Mädchen des TuS-Kinderturnens rührten Bernd Hartmann ganz besonders mit einem Tanz und Gesang, zu dem Hartmann selbst das Mikrofon hielt. „Das sind meine kleinen Schätze, für die wir immer gut sorgen müssen.“

Von unserem Mitarbeiter Norbert Schmiedel