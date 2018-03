Neuer Förderverein in Herdorf: Eine Perspektive für den Knappensaal

Gute Nachricht für Herdorf und seine Vereine: Nach langen Vorbereitungen und Sondierungen ist jetzt der Träger- und Förderverein Knappensaal gegründet worden. Dieser soll dem Knappensaal im Jubiläumsjahr seines 125-jährigen Bestehens eine dauerhafte Perspektive geben.

Nach langer Vorbereitung haben mehrere Herdorfer Vereine nun gemeinsam einen Trägerverein für den Knappensaal gegründet. Archiv

Foto: Markus Döring

Wohl kaum an einem anderen Ort im Städtchen lässt sich derart Tradition einatmen: Seit Eröffnung des Knappensaals 1893 wurden in Herdorfs „guter Stube“ unzählige Theaterstücke aufgeführt. Dort treffen sich die Herdorfer, um bei Karnevalssitzungen zu schunkeln, Konzerten zu lauschen oder um vielerlei andere Anlässe zu feiern. Zwischenzeitlich hing der Fortbestand des altehrwürdigen Hauses am Marktplatz allerdings am seidenen Faden. Bereits im April 2016 berichtete die RZ darüber, dass der Katholische Knappenverein als Eigentümer die Unterhaltung des Gebäudes finanziell nicht mehr allein schultern kann und als Lösung ein Trägerverein angestrebt wird.

In der Folge gab es viele rechtliche Dinge zu klären. Doch nun wurde mit der Gründung offenbar auch die letzte Hürde genommen. Hauptziel des Vereins ist laut einer Pressemitteilung, den Knappensaal den Vereinsmitgliedern für ihre Aufgaben und Satzungszwecke,wie Kunst, Kultur, Brauchtum und Sport sowie für bürgerliches Engagement zur Verfügung zu stellen. Dazu wird der Knappensaal von seinem bisherigen Besitzer, dem Katholischen Knappenverein, an den Träger- und Förderverein übertragen. Dies soll in den kommenden Wochen erfolgen.

Die Mitgliederversammlung, bestehend aus den Vertretern des Knappenvereins, der Karnevalsgesellschaft, des Bollnbacher Musikvereins, der katholischen Kirchengemeinde, der DJK, des Vereins „Füreinander lachen“, der kfd und der Stadt, hat einen siebenköpfigen Vorstand gewählt. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Klaus-Peter Beel, dem Zweiten Vorsitzenden Uwe Erner und dem Kassierer Patrick Schumacher. Hinzu kommen die vier Beisitzer Stefan Euteneuer, Uwe Will, Günther Käppel und Stefan Hellinghausen.

Der Verein, heißt es, nehme gerne weitere Mitglieder auf, um den Knappensaal für die erwähnten Zwecke zu erhalten. Auch Spenden von Firmen und Institutionen seien willkommen.

Der Knappensaal dient unter anderem auch als Probenraum für den Bollnbacher Musikverein sowie für die Theatergruppe des Knappenvereins. Künftig soll er zu diesem Zweck auch anderen Vereinen zur Verfügung stehen. Außerdem möchte der Vorstand die Auslastung durch weitere Veranstaltungen und Feiern erhöhen.

Von unserem Redakteur Daniel Weber