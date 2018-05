Das längere Warten hat sich gelohnt: Kaum eine Veranstaltung im ganzen Land dürfte in diesem Jahr dem Kultursommer-Motto „Industrie-Kultur“ so sehr gerecht werden wie die sechste Wissener Nachtschicht – da schmerzt der Verzicht im Vorjahr kein bisschen. Mehr als 500 Gäste im nicht ganz ausverkauften Kulturwerk sahen eine ambitionierte Show von beeindruckend vielfältigem Charakter. Erstens Unterhaltung, scheinbar im Takt und im Antlitz der Maschinen. Zweitens die Rückbesinnung auf das identitätsstiftende Walzwerk. Drittens der couragierte Ausflug in die internationale Welt der Arbeiterlieder. Viertens das unmittelbar greifbare Ambiente lokaler Industriegeschichte. Und vieles mehr ...

Spätens jetzt ist es dem Förderverein des Kulturwerks und der Wissener Eigenart gelungen, die Ernsthaftigkeit des Projektes Walzwerkstraße in die Köpfe der Menschen zu bringen. Schritt für Schritt nimmt die ...

Lesezeit für diesen Artikel (319 Wörter): 1 Minute, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.