„Friederike“: Das große Aufräumen geht weiter

Einen Tag nach „Friederike“ wurde im AK-Land das große Aufräumen fortgesetzt.

Wie hier in der Nähe von Friesenhagen hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun, die Sturmschäden zu beseitigen. Foto: Feuerwehr VG Kirchen

Von unserem Redaktionsleiter Markus Kratzer

Wie groß die Schadenssumme ist, die das Sturmtief im Kreis Altenkirchen verursacht hat, lässt sich aktuell noch schwer abschätzen. Aber die Tatsache, dass einige Straßen auch am Freitag wegen umgestürzter Bäume noch unpassierbar waren, sowie eine Vielzahl von Anrufen bei den Versicherungen und Autowerkstätten lassen erahnen, dass der Orkan in jeder Hinsicht bei uns noch „nachweht“.

Indirekt mit dem Sturm hatte ein schwerer Unfall zu tun, der sich am Freitagmorgen gegen 5.40 Uhr auf der L 267 (Höhe Ratzert-Brubbach) ereignet hat. Hier kam es nach Angaben der Polizei Altenkirchen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Schneepflug und einem Pkw. Der Schneepflug stieß demnach beim Räumen gegen einen in die Fahrbahn ragenden Baum. Hierdurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Wagen. Hierbei wurde die Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde durch die Feuerwehr befreit und schwer verletzt ins Krankenhaus Altenkirchen transportiert. Die Landesstraße 267 war während der Bergungsmaßnahme voll gesperrt.

In vielen Orten im Kreis war am Donnerstagmittag der Strom ausgefallen (wir berichteten). Jetzt hat der Energieversorger Syna Hintergründe veröffentlicht. Betroffen waren unter anderem die Gemeinden Seifen und Stürzelbach, wo es gegen 12.30 Uhr zu einer Unterbrechung der Stromversorgung kam. Laut Syna konnte durch Netzumschaltungen und den Einsatz der Service-Teams vor Ort der Großteil der Betroffenen nach rund 55 Minuten wieder mit Strom versorgt werden. Gegen 21 Uhr waren demnach alle Betroffenen wieder am Netz. Die sofortige Reparatur der durch „Friederike“ verursachten Netzschäden sei veranlasst worden, so die Syna.

Im Oberkreis hatten die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kirchen ein gewaltiges Pensum zu leisten. Eine wahre Alarmierungsflut begann nach eigenen Angaben am Donnerstag um 11.45 Uhr. Schon knapp eine Stunde später waren dann neun der zehn Löschzüge im Einsatz. Zeitnah wurde die Führungsstaffel der VG alarmiert. „Im Feuerwehrhaus Kirchen wurden gemeinsam mit der Feuerwehreinsatzzentrale alle kommenden Einsätze entgegengenommen, nach Dringlichkeit sortiert und die 100 ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit ihren Fahrzeugen koordiniert“, heißt es in einer Mitteilung.

Insgesamt wurden im Kirchener Land bis in die Abendstunden 38 wetterbedingte Einsätze durch die Feuerwehr abgearbeitet. Ein Großteil konzentrierte sich demnach auf die Ortsgemeinde Friesenhagen und Brachbach. In Brachbach und Kirchen stürzte ein Baum auf ein Haus. Im Friesenhagen wurden fünf Pkw in einem Waldstück zwischen Friesenhagen und Freudenberg zwischen umgestürzten Bäumen eingeschlossen. Die Wehr aus Friesenhagen machte den Weg frei. Ein Wagen wurde in Niederfischbach unter Bäumen begraben. Mehrere Bäume stürzten auf Straßen oder Leitungen. Glücklicherweise wurden, wie offenbar auch im gesamten Kreis, keine Personen verletzt.

Womöglich als indirekte Folge des Orkantiefs ist am Freitag allerdings in Fensdorf offenbar ein Waldarbeiter verunglückt. Wie die Feuerwehr Steinebach berichtet, war der Mann in einem Waldstück mit Aufräumarbeiten nach dem Sturm beschäftigt. Aus ungeklärter Ursache sei er dabei von einem Baum auf dem Boden liegend eingeklemmt worden. Eine weitere Person verständigte die Rettungskräfte und schnitt den Baum zurück. Der Löschzug Steinebach, ein Löschgruppenfahrzeug aus Rosenheim und der Rüstwagen der Feuerwehr Kausen eilten zum Unfallort. Weil der Mann jedoch bereits weitgehend von dem Baum befreit worden war, beschränkte sich der Einsatz der Feuerwehrleute auf die Unterstützung des DRK-Rettungsdienstes. Über den Unfallhergang und den Grad der Verletzung des Verunglückten ist nichts bekannt.

Gerade nach Sturmereignissen seien Arbeiten im Wald als äußerst gefährlich einzustufen, warnt die Feuerwehr. Sie rät dringend dazu, „kompliziert liegende Bäume nur mit Bedacht und unter größtmöglicher Einhaltung sämtlicher in der Waldarbeit üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu bearbeiten“.