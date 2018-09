Es ist bereits der achte Westerwälder Firmenlauf (Veranstalter Betzdorfer Turnverein), der am Freitag, 14. September, ab 18 Uhr in der Betzdorfer Innenstadt an den Start geht. Die Veranstalter und Sponsoren mobilisieren nun noch einmal für den Lauf. Mit gut 750 Anmeldungen liegt man bereist bei den Zahlen zu dem Zeitpunkt vom Vorjahr. Vergangenes Jahr zählte man zum Abschluss weit mehr als 1200 Teilnehmer. Ein neuer Rekord. Den hat man auch in diesem Jahr wieder im Blick. Aber das Wichtigste bei diesem Lauf, der „ein familiäres Ereignis ist“, wie Betzdorfs Bürgermeister Bernd Brato immer wieder betont, ist, dass die Menschen Spaß haben und es ein fröhlicher Abend wird – für Teilnehmer und Zuschauer. Am Montag wurde im Ausdauer-Shop über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Zugegen waren auch Sponsoren. Besonderer Dank gilt hier der Westerwald Bank mit Vorstandssprecher Wilhelm Höser. Denn nur mit deren tatkräftiger Unterstützung über all die Jahre hinweg sei der Lauf so möglich. Dank gilt natürlich auch allen anderen Sponsoren.

Die Westerwald Bank leistet aber nicht nur einen finanziellen Beitrag. Sie ist auch stets mit einem starken Team vertreten. In diesem Jahr mit 48 Läufern. Aktuell das zweitstärkste Team. Denn ...

Lesezeit für diesen Artikel (276 Wörter): 1 Minute, 12 Sekunden

