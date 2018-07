„Wer war denn schon in Grünebach im letzten Jahr dabei?“, begrüßte Stephan Euteneuer 66 Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren zur Kinderolympiade auf dem Sportplatz des Ortes. Und viele, viele Hände flogen hoch. Denn die Olympiade in Grünebach hat inzwischen eine schöne und vor allem lange Tradition. „In diesem Jahr findet die Ferienspaß-Aktion zum 35. Mal statt“, so Mitorganisatorin Tatjana Schmitt. Kein Wunder also, dass von den Gruppenbetreuern die meisten früher selbst schon als Kind bei der Olympiade mitgemacht haben. Die organisierenden Ortsvereine sind engagiert bei dem Ferienspaß-Programm der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain dabei. So sind aus dem Gebhardshainer Land auch kleine Sportler nach Grünebach gekommen, freute sich Jenny Müller von der Jugendpflege der VG Betzdorf-Gebhardshain. Für die beliebte Kinderolympiade haben sich die Grünebacher Vereine eine Menge pfiffiger Spiele einfallen lassen. In sechs Gruppen mit je zwei Betreuern durften die Mädchen und Jungen ihr Können zeigen. So beispielsweise beim Sackhüfen, Dosenwerfen, Eierlaufen, Tauziehen oder beim Wassertransport mit Schwämmen.

Überhaupt haben sich die Vereine passend zum sommerlichen Wetter jede Menge Wasserspiele zur Freude der Kinder einfallen lassen. Die Gruppenbetreuer und viele Eltern feuerten die Mädchen und Jungen engagiert an. ...

