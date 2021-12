Eine schmale Nebenstraße mitten im Dorf – die Klapperfeldstraße in Hahnstätten erhitzt momentan die Gemüter. So entschied der Gemeinderat Anfang November, dort bald eine Einbahnstraßenregelung einrichten zu wollen (wir berichteten). Denn auf der rund 5,70 Meter breiten Fahrbahn kann es laut Beobachtungen von Gemeinde und Verwaltung schnell eng werden. Insbesondere dann, wenn der Begegnungsverkehr an geparkten Fahrzeugen vorbeikurven muss.