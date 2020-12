Eckweiler

Es gibt Jahrestage, die haben so gar nichts Schönes. Vor 75 Jahren wurde Eckweiler in den Endzügen des Zweiten Weltkrieges durch US-amerikanische Panzer am 17. und 18. März 1945 in Brand geschossen: Es war ein schwarzer Tag für die ehemalige Gemeinde am Soonwaldrand.