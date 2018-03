Im Eifeldorf gibt es praktisch keinen Leerstand

Aus unserem Archiv

Unter 147 Bewerbern hat es Greimersburg geschafft, in die Endrunde des Bundeswettbewerbes „Kerniges Dorf!“ einzuziehen. Bei der Grünen Woche in Berlin hat Projektleiter Paul Lauxen dafür eine Ehrenurkunde in der Kategorie „Kernig im Wandel: kleine Dörfer“ erhalten. Unter den fünf Siegern war neben anderen die Gemeinde Mückeln (Vulkaneifelkreis).