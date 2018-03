Firma löst mit tickenden Werbegeschenken Bombenalarm aus

Aus unserem Archiv

Pirmasens

Mit tickenden Weckern in Werbepäckchen hat eine Datenrettungsfirma aus der Pfalz bei mehreren Empfängern einen falschen Bombenalarm ausgelöst. Die Sendungen gingen nach Angaben des Unternehmens Convar in Pirmasens unter anderem an Botschaften und Medien.