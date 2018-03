Ihre Ausbildung bei der Rhein-Zeitung in Koblenz

Sie haben ein ausgeprägtes und großes Interesse an der Vermarktung und dem Verkauf von Medienprodukten, sind engagiert und haben Spaß am Umgang mit Menschen?

Sie wünschen sich eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung mit Zukunftschancen? Dann sind Sie bei der Rhein-Zeitung genau richtig.

Die Rhein-Zeitung bietet Ihnen als Einstieg in die Medienwelt zwei Ausbildungsberufe und ein Duales Studium an:

Bei der Mittelrhein-Verlag GmbH lernen Sie in 12 Stationen alle Bereiche eines modernen Medienhauses kennen – von der Technik, über die Vermarktung bis hin zur Redaktion.Vor allem lernen Sie unsere Kunden zu beraten und Medienprodukte – Digital und Print – zu verkaufen. Projektarbeit, Besuche bei anderen Medienhäusern, Teilnahme an vielen Veranstaltungen sowie die Durchführung von Druckhausführungen für Schüler runden Ihre Ausbildung ab.Nach jeder Station erhalten Sie ein detailliertes Feedback der Abteilung. Dies hilft Ihnen, Ihre Stärken zu erkennen und an den Defiziten mit unserer Unterstützung zu arbeiten. Zusätzlich erhalten Sie betriebsinternen Unterricht, in denen spezielle Themen vertieft bzw. detaillierter erklärt werden. Des Weiteren werden Sie von uns präzise auf Prüfungen vorbereitet. In der Berufsschule in Koblenz werden Ihnen wöchentlich die schulischen Grundlagen für die Ausbildung vermittelt.Auszubildende, die parallel zur Ausbildung noch ein duales Studium absolvieren möchten, besuchen einen Tag in der Woche die Hochschule Mainz.