Weltweit bekannter Genossenschaftsgründer: Paten erzogen den jungen Raiffeisen

Raiffeisens 200. Geburtstag im kommenden Jahr wirft bereits seine Schatten voraus. Erste Veranstaltungen erinnern an den weltweit bekannten Genossenschaftsgründer. Dabei stellt sich auch die Frage, wer und was diesen Mann eigentlich geformt hat und woher seine Motivation zu diesem so bedeutenden Werk kam.

Prägend für einen Menschen sind immer die Mitmenschen seines Herkunftortes sowie der Kindheit und der Jugend: Raiffeisens väterliche Vorfahren stammen aus dem schwäbischen Raum. Um 1540 erwarb in Ravensburg ein Jörg Rauffeisen dort das Bürgerrecht. Später war die Familie lange in Schwäbisch Hall ansässig. Der Großvater des Genossenschaftsgründers amtierte als Pfarrer in Mittelfischach in der Grafschaft Limpurg. Dessen Sohn Gottfried kam dann nach Hamm. Er heiratete Amalia Lanzendörfer, deren Ahnen aus dem Raum Bayreuth stammten. Auffällig ist bei einem Blick auf die Ahnentafel Raiffeisens, dass nur wenige Bauern darunter sind. Vielmehr finden sich Handwerker und auch Pfarrer. Ein Vorfahre hatte sogar als Theologieprofessor in Tübingen ein Werk gegen den Wucher geschrieben. Ob Raiffeisen um die Geistesverwandtschaft mit seinem Ahnen wusste, ist offen – es ist eher unwahrscheinlich.

Der Vater Gottfried Raiffeisen amtierte nur wenige Jahre als preußischer Bürgermeister in Hamm. Wegen „Verstandes Schwäche“ wurde er seines Amtes enthoben. Ob es sich hier möglicherweise um eine Schutzbehauptung handelt, bleibt offen. Jedenfalls waren finanzielle Unregelmäßigkeiten in der Armenkasse vorgekommen. Eine Strafe blieb Gottfried Raiffeisen erspart, aber das Geld musste die Familie über Jahrzehnte zurückzahlen. Der Vater scheint bei der Erziehung des jungen Friedrich Wilhelm und seiner acht Geschwister weitgehend ausgefallen zu sein. Von Mutter Amalia ist hingegen ihre tiefe Frömmigkeit bezeugt.

Raiffeisens Paten als „geistliche Väter“ haben sicher auch eine wichtige Rolle für den Jungen gespielt. Dabei ist Ortspfarrer Georg Wilhelm Seippel zu nennen, der von 1815 bis 1850 in Hamm amtierte. Als es 1817 in Deutschland zu einer Hungersnot kam, gründete er einen Hilfsverein, der sich einer Initiative des Publizisten Joseph Görres in Koblenz anschloss. Görres hatte dazu aufgerufen, den Notleidenden zu helfen. Dies geschah durch eine Lotterie. Vermögende steuerten Preise bei, die dann verlost wurden. So hatte der durch seine Amazonasfahrten bekannte Fürst zu Wied Trophäen gestiftet. Mittels der Lotterie wurde so viel Geld eingenommen, dass es den Zweigvereinen wie etwa in Hamm zur Verfügung gestellt werden konnte. Davon wurde dann Brotgetreide beschafft.

Sicher hat Raiffeisen später von diesem Hilfsverein gehört. Überhaupt scheint Seippel ein energischer Mann gewesen zu sein, wie ein besonderer Vorfall belegt. Über Jahrhunderte war die Armenpflege in kirchlicher Hand. Davon zeugte in fast jeder Kirche der sogenannte Armenstock, in dem das entsprechende Geld zur Versorgung der Notleidenden gesammelt wurde. Nun war mit dem Übergang Hamms zu Preußen die soziale Tätigkeit auf den Staat übertragen worden. Auf die Dauer schien dies aber nicht effektiv zu funktionieren, sodass es zu einer Rückübertragung in die kirchliche Aufsicht kam. Doch der konkrete Vollzug vor Ort ging offensichtlich so schleppend voran, dass Seippel die Geduld verlor und den Armenstock aufbrechen ließ, um an die Armengelder zu kommen. Dies sollte ein behördliches Nachspiel haben. Untersuchungen wurden eingeleitet und noch heute zeugt eine „Akte Seippel“ im Landeshauptarchiv in Koblenz von diesen Ereignissen.

Seippel war es wohl auch, der Raiffeisen den notwendigen über die Volksschule hinausgehenden Unterricht vermittelte, sodass Raiffeisen mit 17 Jahren Hamm verließ und in Köln als Soldat zunächst eine militärische Ausbildung begann. Ein weiterer Pate war der Hammer Dorfschullehrer Johann Adam Bungeroth. Er war als Waisenkind vom Pfarrer und Rektor der Hachenburger Lateinschule zum Lehrer ausgebildet worden. Während damals viele Lehrer eher schlecht bezahlte Zuchtmeister ohne auch nur geringste pädagogische Kenntnisse waren, verarbeitete Bungeroth die Konzepte des großen schweizerischen Pädagogen Pestalozzi sowie weiterer zeitgenössischer Volksschulreformer. Bungeroth verfasste damals eine Schrift „Meine Methode, Kindern den nothwendigen Elementarunterricht zu ertheilen“. Vom kleinen Hamm weg wurde Bungeroth dann zum „Dirigenten“ der evangelischen Schule in Koblenz berufen – ein ungeheurer Karriereschritt.

Im katholischen Koblenz, der Hauptstadt der neuen Rheinprovinz, hatten jetzt mit der neuen führenden preußischen Beamtenschaft die Protestanten Einzug gehalten. Sie wurden wegen ihrer Herkunft aus den preußischen Kerngebieten von den Einheimischen spöttisch „Litauer“ genannt. So lehrte der Patenonkel Raiffeisens nun an einer Schule, in der die Kinder der politischen Elite ausgebildet wurden.

Bungeroth hatte zwar schon 1819, also kurz nach der Geburt Raiffeisens, Hamm verlassen, doch dieser hatte mit seinem Patenonkel engen Kontakt. Bungeroths Söhne Heinrich Wilhelm und Karl Anton, später Pfarrer in Boppard und Altenkirchen, waren seine Lebensfreunde. Immer wieder kehrte Raiffeisen in Koblenz beim Patenonkel ein. Das ungeheure Leistungsstreben und gleichzeitig sein soziales Bewusstsein mag hierher seine Wurzeln haben.

