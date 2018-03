Streit um Park der Villa Streicher geht weiter

Baupläne kontra Denkmalschutz auf dem Eckgrundstück in der Stromberger Straße 12 im Kreuznacher Norden: Der Streit darüber geht weiter. Im Sommer hat sich eine Interessengemeinschaft von engagierten Bürgern zusammengetan, um eine Bebauung dort zu verhindern. Das als „Villa Streicher“ bekannte Gebäude steht seit mehreren Jahren leer. Ein Investor hat das Grundstück 2015 erworben, will das Haus sanieren und auf dem Areal zwei weitere Häuser bauen.

Ein aktuelles Foto von der Villa Streicher und dem etwa 3000 Quadratmeter großen Areal in der Stromberger Straße, aufgenommen am 12. Dezember. „Von einem Park ist leider nichts mehr zu erkennen. Es wurde ganze Arbeit geleistet“, kommentiert Maus und kritisiert den Kahlschlag. Foto: Christoph Krämer

Dagegen wehren sich Bürger in der Interessengemeinschaft Stromberger Straße, denen das historische Stadtbild am Herzen liegt und die sich dafür einsetzen, dass das historische und denkmalgeschützte Erscheinungsbild erhalten bleibt. Inzwischen haben sie am 17. November einen Verein gegründet: Denk-mal – Bad Kreuznach für Denkmalschutz und Umweltschutz. Vorsitzender ist Wilfried Maus, Zweiter Vorsitzender Kay Maleton, Kassierer Thomas Buss. Ihr Ziel ist, „Kulturdenkmäler, Denkmalschutzzonen in einer dem Naturschutz verpflichteten Umwelt zu erhalten“. Sie denken, „dass es an uns allen liegt, die Schätze unserer traditionsreichen Stadtgeschichte auch für die nächsten Generationen zu bewahren“.

Für Maus handelt es sich bei dem Grundstück in der Stromberger Straße eindeutig um eine Denkmalzone, in der ohne denkmalrechtliche Genehmigung nichts geändert werden darf. Selbst das Abholzen von Bäumen, wie bereits im Herbst 2016 geschehen, sei deshalb nicht zulässig. „Wehrt den Anfängen!“, finden er und seine Mitstreiter.

Bei der Einwohnerfragestunde im Stadtrat im Juli brachten die Bürger deshalb ihr Anliegen vor. Bauamtsleiter Klaus Christ entgegnete ihnen damals, dass die Stadt über keine Baumschutzsatzung verfügt, das Fällen deshalb legal gewesen sei. Maus sieht das anders: Für ihn muss das die Untere Denkmalschutzbehörde entscheiden, die bei der Kreisverwaltung angesiedelt ist. Auch alle Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat haben Maus und Co. angeschrieben, aber keine Resonanz darauf erhalten. Landrätin Bettina Dickes haben sie ebenfalls schon eine Unterschriftenliste für den Erhalt des Gesamtensembles überreicht.

Da die Untere Denkmalschutzbehörde aber nicht dagegen vorgegangen ist, sondern tatenlos zugesehen hat, wie Maus kritisiert, schrieben die besorgten Anwohner im Oktober an das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Mainz als oberste Denkmalschutzbehörde und legten Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Untere Denkmalschutzbehörde ein. Dabei bezogen sie sich auf die Denkmaltopografie von 1987, in der das Anwesen als bauliche Gesamtanlage nach dem Denkmalschutzgesetz erfasst ist (Siehe: Denkmaltopografie: Gründerzeitliche Villa ...).

In seiner Antwort vom 5. Dezember bestätigte Minister Konrad Wolf dies den Beschwerdeführern. Er schreibt: „Deshalb ist für bauliche Maßnahmen auf dem Grundstück neben einer Baugenehmigung eine denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich. Die Entscheidung über eine solche Genehmigung trifft die Untere Denkmalschutzbehörde im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde. Mit Schreiben vom 30. Oktober 2017 hat diese der Unteren Denkmalschutzbehörde aber mitgeteilt, dass sie das Benehmen zu den aktuellen Planungen nicht herstellt.“

Die Gründungsmitglieder (vorn von rechts): Wilfried Maus, Dr. Marlene Marthaler, Gabriele Binz und Thomas Buss; (hinten von rechts) Udo Baumfalk, Theodor Juroszek und Kay Maleton. Foto: Udo Baumfalk

Wenn die Untere Denkmalschutzbehörde davon abweichen will, müsste sie dies der Denkmalfachbehörde mitteilen. Das hat sie bislang noch nicht getan. Und dann hätte die Denkmalfachbehörde das Recht, die Sache der oberen Denkmalschutzbehörde, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, zur Entscheidung vorzulegen.

Auch vonseiten der Landesdenkmalpflege jedenfalls „bestehen keinerlei Zweifel, dass es sich bei der Villa Stromberger Straße 12 und umgebender Parkfläche um ein als bauliche Gesamtanlage geschütztes Kulturdenkmal handelt und sämtliche Maßnahmen am Gebäude und den zugehörigen Flächen im Vorfeld mit den Denkmalbehörden abgestimmt werden müssen“, schreibt Katinka Häret-Krug von der Generaldirektion Kulturelles Erbe. Andernfalls sei dies eine Ordnungswidrigkeit.

Laut Maus wurden dennoch Anfang Dezember erneut Abholzarbeiten durchgeführt. Für ihn ist dies widerrechtlich geschehen, und man habe ganze Arbeit geleistet: „Von einem Park ist leider nichts mehr zu sehen“, empört er sich: Es könne nicht sein, dass Ordnungswidrigkeiten so hingenommen würden und das Gemeinwohl ignoriert würde. Christ weist die Vorwürfe zurück. In einer E-Mail an Maus vom 14. Dezember betont er, dass der Eigentümer von der Stadt aufgefordert wurde, „am Grundstück in den Straßenraum hineinragende Äste und Sträucher zu entfernen. Weiterhin haben wir eine Straßenreinigung gefordert. Die Arbeiten wurden ordnungsgemäß durchgeführt. Es fanden keine Baumfällungen auf dem Grundstück statt.“

Der Verein Denk-mal will gleichwohl nicht lockerlassen und weiterkämpfen. Das machen Maus und Maleton unmissverständlich deutlich. Maus versteht sich als Kämpfer für eine gute Sache, davon ist er überzeugt. Und er hofft, weitere Mitstreiter dafür zu finden. „Wir wollen die Schätze für nachfolgende Generationen erhalten. Die Steine erzählen“, beschreibt er seine Motivation.

Kay Maleton führt als Grund für sein Engagement auch seine persönliche Familiengeschichte an: das Elternhaus seines Vaters, das seit 1754 im Besitz der Familie war. Jetzt müsse er mit ansehen, wie es verfällt. Er sei froh, dass es noch Leute gibt, die sich für den Erhalt denkmalgeschützter Gebäude einsetzen. Es gelte, den Anfängen einer Zerstörung zu wehren, wie man sie in der Kurhausstraße habe erleben müssen. Aus Sicht von Maus und Maleton ist der Stadtrat gefordert, einen Bebauungsplan für die Stromberger Straße zu beschließen, und die Denkmalschutzbehörde, „ihre Pflicht zu tun und ihr Veto dagegen einzulegen, dass die Stromberger Straße Zug um Zug ihr Gesicht verliert“.

Von unserem Redakteur Harald Gebhardt