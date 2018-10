Ein internationales Trainingslager für Schlittenhundesportler findet vom 25. bis zum 29. Oktober am alten Bruschieder Sportplatz statt. Dort treffen sich 75 Musher – so werden diese Schlittenhundesportler genannt – aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ihren 296 Schlittenhunden zu einem von Ralf Gotthardt aus Markt Bibardt/Altmannshausen (Bayern) initiierten Trainingslager, um ihre Erfahrungen auszutauschen und in speziellen Workshops und Vorträgen Neues zu erlernen.

Sie wollen ihre Hunde auf die Saison vorbereiten und Junghunde antrainieren. Es sind alle bekannten und weniger bekannten Schlittenhunderassen auf dem Stake-out-Platz (Lagerplatz) vertreten. Da sind Alaskan Malamuten, Sibirien Huskys, ...

Lesezeit für diesen Artikel (545 Wörter): 2 Minuten, 22 Sekunden

