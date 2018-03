Landrätin will Naheland-Touristik halten: Gelingt der Neustart im "Land der Hildegard"?

Kreis Bad Kreuznach. Für Landrätin Bettina Dickes (CDU) steht es außer Frage: „Wir brauchen die Naheland-Touristik.“ Ob in ihrer bisherigen Form und mit dem bisherigen Aufgabenzuschnitt? Kaum. Darüber müsse man diskutieren. Auch über den Standort oder über künftig mehrere Standorte.

Die rheinland-pfälzischen „Destinationen“: schön anzusehen, aber verwechselbar in ihrer Einheitlichkeit mit blauem Himmel, grünen Wiesen, Feldern und Flüssen. Der Kreis Bad Kreuznach und ein Teil Birkenfelds sollten künftig als „Land der Hildegard“ auftreten, sagt Landrätin Bettina Dickes.

Foto: Stefan Munzlinger

Und sie nimmt Geschäftsführerin Ute Meinhard aus der Kritiklinie: „Frau Meinhard macht genau das, was die Gesellschafter ihr an Aufgaben übertragen haben.“

Die Neuausrichtung der 1991 gegründeten Naheland-Touristik (NT) mit Sitz in Kirn ist überfällig. Zu sehr zweifeln einige der 24 Gesellschafter – die Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld, die Verbandsgemeinden, Vereine und die Sparkasse – an dieser kommunalen Konstruktion. Die Nationalpark-VG Birkenfeld ist bereits raus, kommt auch nicht mehr zurück.

Ohne eine Dachorganisation, die etwa das aufstrebende Hildegard-Land oder den neuen Nationalpark herausstelle, gehe es im Werben um Gäste aber nicht, so Dickes weiter. Problem: Die ständigen Forderungen an das, was die NT in einer inhaltlich verzweigten Touristenregion Nahe leisten soll, lassen sich kaum unter einen Hut bringen: hier das liebliche Wein- und Gesundheitsland Bad Kreuznach und Bad Sobernheim, dort die rauen Hunsrückhöhen, der Nationalpark Birkenfeld, das Edelstein-Unikat Idar-Oberstein und die ambitionierten Biker-Refugien Stromberg und Rhaunen. Nicht zu vergessen: die Nordpfalz mit ihrem Gästemagnet Meisenheim.

Die Gründungsidee der NT, die Nahe zu einer Marke aufzuwerten, ist daher nicht gelungen. Sie blieb die Peripherie finanzstarker Markennachbarn wie Rheinhessen oder Mosel. Immer heftiger treten die Differenzen zutage – jetzt, da alle Welt das lokale Urlaubserlebnis neu entdeckt: NT-Partner Kreis Birkenfeld sieht sich nicht als Hildegard-Land und die Bad Kreuznacher verstehen sich nicht als Co-Heimat der Edelsteine. Einzig verbindendes Thema: Wandern.

Höchste Zeit, sich die erstarkten regionalen Besonderheiten vorzunehmen und sie anders zu vermarkten. Bis dahin gilt, die attraktiven Nachbarn im Blick zu behalten, weil Reisende von oben auf ein Ausflugs- und Urlaubsland schauen und sich an Marken wie Rhein oder Mosel orientieren.

Das Kunststück für die NT-Verantwortlichen: alle Individualitäten bei gleichem Etat unter einem Dach zusammenzuhalten und sie effizienter zu bewerben, um endlich die Marke Nahe zu etablieren. „Eine Marke ist ein Versprechen“, sagte Naheweinkönigin Pauline Baumberger (Mandel) kurz nach ihrer Wahl 2017. Diesen Satz sieht Landrätin Dickes als Verpflichtung. Denn ein Gast, der eine Internetseite öffnet oder einen Prospekt durchblättert, nimmt beim Wort, was ihm da präsentiert wird. Eine zu große Diskrepanz zwischen dem, was ihm versprochen wird und dem, was er tatsächlich vorfindet – und schon ist er als Feriengast verloren. Pauline Baumbergers Credo wird die Landrätin auf ihrem Weg in eine Neuformierung der Naheland-Touristik mitnehmen. Ihre Stationen:

Hildegard-Land: Nächste Woche trifft sie den Binger Oberbürgermeister Thomas Feser. Gesprächsthema ist das „Land der Hildegard“ – so wie beim Austausch mit Landrätin Dorothea Schäfer (Kreis Mainz-Bingen) am 18. Januar in KH. Die Naheland-Touristik neu auszurichten, dürfte so schwer nicht sein: Momentan haben alle Verantwortlichen auf Ebene der betroffenen oder tangierten Kreise wie Bettina Dickes das CDU-Parteibuch; neben Schäfer und Feser auch Matthias Schneider (Birkenfeld) und selbst Marlon Bröhr vom nicht zur NT gehörenden Rhein-Hunsrück-Kreis.

Touristinfos: Die Touristinfos auf Stadt- und VG-Ebene im Kreis wird die Landrätin in den nächsten Wochen besuchen und sich ihre Inhalte erläutern lassen.

Reisebüros: Die Profis des Reisegewerbes will sie an einen Tisch holen, ihre Meinung hören. Gut möglich, dass die Büros den Buchungsservice der Naheland-Touristik übernehmen. Dann wäre die NT freier für übergeordnete Aufgaben wie Messeauftritte. Dickes will im März die Internationale Tourismusbörse in Berlin besuchen und für ihr Hildegard-Land, die NT unterstützend, werben.

Kreistage: Die Kreistage Bad Kreuznach und Birkenfeld diskutieren am 5. März im Kirner Gesellschaftshaus die „Zukunft der Naheland-Touristik“. Entscheiden werden sie nichts, aber vielleicht das bestätigen, was sie in der jüngsten Gesellschafterversammlung mehrheitlich bekräftigten: „Die Naheland-Touristik soll bleiben, aber neu aufgestellt werden.“

Workshop: Im Frühsommer wird sie zu einem Workshop mit allen Gesellschaftern einladen, kündigt Dickes an. Dann geht es ans Eingemachte. Die NT-Träger entwickeln neue Ideen – oder, auch das ist nicht auszuschließen, sie lösen die Naheland-Touristik auf. Landrätin Dickes weiß um die Souveränität der Gesellschafter und will die NT erhalten, aber: „Wir gehen ergebnisoffen in alle Gespräche.“

Von unserem Redakteur Stefan Munzlinger