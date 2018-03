Kirner Youtube-Videos zeigen Erstaunliches

Wer Kirn und vor allem die Kirner kennen lernen will, der muss nicht an den Zusammenfluss von Nahe und Hahnenbach fahren. Youtube, das weltweite Filmportal im Internet, gibt einen guten Einblick. Die Freiwillige Feuerwehr Kirn wird porträtiert, Jugendliche stellen sich Freundschaftsnachrichten auf die Videoplattform, Fernwege werden gezeigt oder gewagte Fahrten über die verschneite Kyrau.

Kirn ist stark vertreten auf Youtube. Die verschiedensten Aspekte der Stadt oder eigenen Aktivitäten am Zusammenfluss von Nahe und Hahnenbach werden von den Nutzern gezeigt. Foto: Stefan Butz/Google

Kirn. Wer Kirn und vor allem die Kirner kennen lernen will, der muss nicht an den Zusammenfluss von Nahe und Hahnenbach fahren. Youtube, das weltweite Filmportal im Internet, gibt einen guten Einblick. Die Freiwillige Feuerwehr Kirn wird porträtiert, Jugendliche stellen sich Freundschaftsnachrichten auf die Videoplattform, Fernwege werden gezeigt oder gewagte Fahrten über die verschneite Kyrau.

1410 Treffer zeigt Youtube an, wenn der Suchbegriff „Kirn“ eingegeben wird. Doch die betreffen nicht nur die Lederstadt. Ein Ort im Süddeutschen sowie ein schottisches Dorf tragen den gleichen Namen, eine kalifornische Radiostation für Exil-Iraner heißt „Radio Kirn“ und so manch einer trägt den Namen der Stadt als Vor- oder Nachnamen. Trotzdem gibt es allerlei Videomaterial zur Stadt. So viel dass ein Kirner Fernsehabend via Youtube leicht möglich ist.

Das Januar-Hochwasser hat die Youtube-Nutzerin „ernaloch“ auf die Videoplattform hochgeladen – samt Sorgen von Bürgern, dass die Pumpe nicht überschwemmt wird. Der 23-jährige „Mike14061988“ hingegen schaut der Kirner Feuerwehr bei Einsätzen zu und brachte sie ins Netz – genauso wie „BachusKirn25“. Der zeigt aber auch zum Beispiel das Eishockey-Turnier auf speziell beschichteten Simona-Platten bei „Kirn on Ice“. Mittendrin findet sich auch der Videoreporter unserer Zeitung, Moritz Meyer, der sich von VHS-Chef Fritz Bischof die Stadt zeigen lässt.

Das 19-jährige „PrinZZesJen“ sorgte dafür, dass ein Musikprojekt der MSS 12 des Kirner Gymnasiums den Weg ins Netz gefunden hat. Die Schüler drehten ein eigenes Video zu dem Lied „Where'd You Go“ von Fort Minor. Auf ihrem Kanal, also der Youtube-Seite, auf der all ihre Videos und Aktivitäten gelistet sind, macht sie jedoch auch Freundschaften und Krisen per Film öffentlich. Mit Musik hat es auch Nutzer „Gutishine“ (22), der das Abschlusslied des diesjährigen Bandworkshops der Musikschule gefilmt hat.

Nutzer „blessethefallhc“ zeigt Partyausschnitte unter der Überschrift „Zwickelbier Kirn-Sulzbach“ samt Musik der „Böhsen Onkelz“, sein Youtube-Kollege „Meckenbach“ ist da etwas stiller und filmt Schloss Dhaun oder auch die Realschule.

Arno Schmitt aus Otterberg hat alte Bänder von Rallyes (nicht nur) um Kirn aufbereitet. Ebenfalls sportlich zeigt sich der inzwischen in Rottenburg wohnende Kirner Sebastian Görner, der für den Nutzer „michimunk“ spektakuläre Fahrradaktionen im Trübenbachtal gefilmt hat. Abi-Feiern, das kontrollierte Driften zweier Autos auf der Kyrau, Quad-Fahrer, die auf zwei Reifen balancieren, das Training der Mädchen des SC Kirn-Sulzbach und in den jüngsten Monaten immer wieder der Brückenbau zwischen Lohweg und Kiesel sind weitere Themen, die es auf Youtube geschafft haben. Besucher der Kirner Brauerei, die von den auf einem Fließband vorbeifahrenden Flaschen begeistert sind, gehören genauso dazu wie die Streckenführung des Hunsrück-Fernwanderwegs, und, und, und.

Und die Kirner Firmen? Nutzen sie Youtube als Werbeplattform? Die Simona AG macht dies gezielt. Auf ihrem eigenen Kanal bietet sie Imagefilme auf deutsch, englisch und französisch sowie einen Überblick über die „Simona City“. Ansonsten ist nur noch eine Schreinerei aus dem nahen Berschweiler auf der Videoplattform vertreten, die sich einen professionellen Filmauftritt erstellen ließ.

Welche Videos wie ankommen, zeigt Youtube auch. So mancher beklagt sich, dass er keine Kommentare bekommt, so manches Video verstaubt quasi. Bei anderen Filmen wie den Baustellenstreifen, wird durchaus munter diskutiert. Kirn im Film: Das ist nicht TV, nicht Kino. Das ist Youtube. stb