Kreuznacher Schwätzchen: Der Libero verlässt endgültig den Platz hinter dem Tresen

Das neue Jahr begann an der Nahe ganz schon stürmisch und fiel auch schon reichlich ins Wasser. Nasse Füße bekamen die Bad Kreuznacher vom Nahehochwasser zum Glück aber nicht – und kalte wegen der milden Temperaturen auch nicht.

O'zapft is, das war gestern: Jens Holste, hier mit Sonja Lamneck, stand am 30. Dezember im „Libero“ letztmalig am Zapfhahn. Foto: Gustl Stumpf

Steilvorlagen

Kommunalpolitisch ist der Jahreswechsel ohnehin eher die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Bevor nun aber die Politiker wieder richtig loslegen, sind erst einmal die Narren dran: Die Herrensitzung der Großen machte traditionell am Freitag den Kampagnenauftakt für den närrischen Frohsinn. Dass den Büttenrednern der Stoff ausgeht, steht 2018 weniger denn je zu befürchten, bei den Steilvorlagen, die ihnen die weltpolitische Showbühne frei Haus geliefert hat – von US-Präsident Donald Trump bis zu Martin Schulz, Christian Lindner, Angela Merkel und Co. Doch auch die Kreuznacher Kommunalpolitik ließ sich da nicht lumpen und bot reichlich Stoff für Pointen.

Schmierereien

Närrisch kann man das beim besten Willen nicht nennen: Ein Sprayer treibt mal wieder in der Innenstadt sein Unwesen. Und als Graffiti kann man das, was er in der Prinzengasse, einer kleinen Seitenstraße, die von der Kreuzstraße zur Beinde führt, an den Hauswänden hinterlassen hat, auch nicht bezeichnen. Es sind einfach nur schlimme Schmierereien, so etwa der Schriftzug „Porno“ – zumeist mit grüner oder blauer Farbe – und obendrein Sachbeschädigung. Am vergangenen Mittwoch hat er vermutlich in der Zeit zwischen 17.30 und 18 Uhr wieder zugeschlagen. Ulrich Bärtels, Inhaber des Modegeschäftes Bärtels, reicht es jetzt: Er hat bei der Polizei Strafanzeige erstattet und selbst eine Belohnung von 300 Euro ausgesetzt. Der angerichtete Schaden ist um ein Vielfaches höher: Laut Bärtels hat allein die Reinigung der verschmierten Hauswand 2000 Euro gekostet. Manchmal reicht dies aber nicht aus, um die Spuren zu beseitigen. Dann muss neu gestrichen werden.

Sachbeschädigung: Zum wiederholten Male wurden Hauswände in der Kreuznacher Prinzengasse mit Schmierereien besprüht. Foto: Gebhardt

Lesefutter

Kein neuer Anstrich, dafür neuer Lesestoff: Präsentiert von Rolf Voss, einem echten Kreiznacher – hier geboren und aufgewachsen –, den sein Beruf als Diplom-Betriebswirt dann nach Aachen und Belgien geführt hat. Er hat eine interessante Vita. Voss hat beim „Oeffentlichen“ eine Lehre als Industriekaufmann gemacht. Er war Spieler und Trainer bei den Basketballern des VfL, wurde ehrenamtlicher Vormund eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings aus Guinea, er fing an zu malen, interessierte sich für deutsche Geschichte und begann dann auch mit dem Schreiben. Seine letzte Arbeit, ein 160 Seiten starkes Büchlein, trägt den Titel „Das Tempelchen“: Erzählt wird darin die Geschichte von Jugendlichen in den 50er-Jahren, die gemeinsam in der Jahngasse, einer typischen Kleinstadtgasse, aufwachsen, irgendwann auseinander und unterschiedliche Wege gehen. Die Menschen und Typen dieser Gasse, die Streiche, erste sexuelle Erfahrungen oder der lange Arm der Mafia geben der Geschichte Würze, schreibt der Autor. Das Tempelchen in der Jahngasse war dabei Treffpunkt, Tagebuch und toter Briefkasten, aber auch Zufluchtsort und Geheimnisträger vieler Jugendlicher. Das Buch kann bei www.epubli.de/start abgerufen werden.

Abschiedsvorstellung

Ob hier das letzte Wort gesprochen ist? Schluss, aus, vorbei: Die Gast(kult-)stätte „Libero“ in der Bad Kreuznacher Schumannstraße ist dicht. Am Tag vor Silvester stand der Inhaber Jens Holste zum letzten Mal hinter dem Tresen. Der ehemalige Zweitligafußballer der SG Eintracht, der zuvor 34 Jahre lang, zunächst gemeinsam mit seinem väterlichen Freund André Beitner, das „Le Bistro“ am Salinenplatz geführt hatte, verließ nach dreieinhalbjähriger Verlängerung und Elfmeterschießen nun endgültig den Platz beziehungsweise die Gastronomiebühne. Zahlreiche Stammgäste wohnten der Abschiedsvorstellung bei. Schon gegen Mittag waren die Pilsvorräte aufgebraucht, mussten die Bierliebhaber auf Weizen umsteigen. „Der kommt wieder“, wurde hier und da gemunkelt, aber Holste dementierte mit einer Träne im Knopfloch: „Ende Gelände. Es war eine schöne Zeit. Danke.“ Für die Beschäftigten formulierte Anke Meyer launige Abschiedsworte, untermalt von den Klängen zu Frank Sinatras beziehungsweise Paul Ankas „My Way“. Auch Karin Rehbein und die Schnatterfrauen fassten ihren Wehmut in Worte und versicherten: „Jens, wir sind immer für Dich da.“ Doch nach wie vor ist offen, wer künftig im „Libero“ den Zapfhahn bedient, oder ob es tatsächlich noch einmal zum Rücktritt vom Rücktritt kommt.

Rosi Schitteck traf an Heiligabend in der Advent-Gemeinde in Berlin-Zehlendorf auch Benjamin wieder. Foto: Schitteck

Glücksmomente

Auch schon wieder Vergangenheit ist Weihnachten 2017. Doch die schönen Erlebnisse in der „Heiligen Nacht in der offenen Kirche“ mit Menschen in Berlin, denen es nicht so gut geht, klingen bei Rosemarie Schitteck und ihrem Sohn Thomas natürlich noch nach. Bevor sich die Türen zum gemeinsamen Festabend öffneten, standen schon Stunden vorher viele Menschen davor, um einen guten Platz im festlich geschmückten, warmen Raum zu bekommen. Selbst ein Hündchen durfte dabei sein. Die lange Kuchentheke war schnell abgeräumt, und nach einem guten Weihnachtsessen stellten sich die 120 bis 130 Frauen und Männer, von denen viele auf der Straße leben, in einer langen Schlange an, um sich warme Kleidung und Schuhe auszusuchen, die Rosi Schitteck aus Kreuznach mitgebracht hatte. Für Benjamin mit Schuhgröße 53 hatte sie neue Strümpfe gestrickt. Auch Pflegemittel und Süßigkeiten nahmen alle dankend und gern an, sodass jeder voll gepackte Tüten an seinem Platz stehen hatte, als gemeinsam Weihnachtslieder gesungen wurden. „An diesem Abend dachte ich immer wieder an das Gleichnis in der Bibel in Lukas 14“, schreibt Rosi Schitteck. „Ein reicher Mann hatte zum Festmahl geladen, doch alle hatten eine Ausrede und kamen nicht. Der Herr war darüber verärgert, schickte seine Diener aus, um die Armen, Behinderten, Blinden und Gelähmten von der Straße zu holen. Alles war vorbereitet, keiner trug ein festliches Festtagskleid. So wie sie waren, kamen sie. Doch glückliche Menschen mit guter Kleidung gingen alle ihren Weg.“ Genau wie in Berlin 2017. Rosi Schitteck dankt allen, die mitgemacht haben, „diesen Menschen ein paar schöne Stunden zu bescheren, in denen sie vieles vergessen konnten und glücklich waren.“