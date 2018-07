Kommentar: Abstimmung mit dem Mousepad

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen: Winzenheim wird nicht die letzte Filiale sein, die abgespeckt oder sogar geschlossen wird. Das liegt auch an einer Abstimmung per Mousepad: Weil immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte online erledigen, bleibt den Regionalbanken kaum etwas anderes übrig, als ihr Angebot zu zentralisieren – was in der Kreuznacher City zurzeit ambitioniert geschieht. Nachvollziehbar, dass die betroffenen Kunden in der Fläche dafür kein Verständnis haben. Die nach wie vor kerngesunde Sparkasse ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts auch dem Gemeinwohl verpflichtet, aber kein wohltätiges Unternehmen – ein schwieriger Spagat. Denn auch sie unterliegt den knallharten Gesetzen des Marktes. Dessen Rahmenbedingungen haben sich durch die Finanz- und Wirtschaftskrise und das niedrige Zinsniveau geändert. Die dafür maßgeblichen Entscheidungen fallen woanders. Den Verantwortlichen vor Ort bleibt nur, darauf mit möglichst viel Fingerspitzengefühl zu reagieren, so bitter das für die betroffenen Orte und – vor allem die älteren – Kunden auch ist. Dass sie in diesem Fall informiert wurden, der Ortsvorsteher aber nicht, ist ein Kommunikationsfehler.

E-Mail: kurt.knaudt@ rhein-zeitung.net

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.