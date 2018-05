Alle auf einer Karte: Die Badeseen in der Region

Rheinland-Pfalz: Der Sommer ist endlich da, die Sonne scheint und die Temperaturen steigen. Gerade jetzt erfreuen sich Wasserratten und Badenixen über einen Sprung ins erfrischende Nass. Wo das möglich ist, sehen Sie auf unserer großen Übersicht mit den schönsten Badeseen in der Region.

Rheinland-Pfalz' Badeseen sind sauber.

Foto: Daniel Reinhardt/Archiv – dpa

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen deshalb Badeseen in unserer Region vor. Hier finden Sie elf Beispiele für herrliche Ausflugsziele: vom Baggersee Diez bis zum Bostalsee im Saarland, der idyllisch in den Naturpark Saar-Hunsrück eingebettet liegt, vom Naturfreibad Thalhauser Mühle bei Hamm an der Sieg bis zum Badesee Baumholder Weiher. Jeder Badesee wird präzise vorgestellt mit Anfahrt, Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Parkmöglichkeiten. Welche Angebote gibt es? Wir liefern Telefonnummern und Internetadressen und natürlich jede Menge persönliche Tipps von Kollegen aus unseren Heimatredaktionen.

Bitte die Maus über die Karte bewegen...