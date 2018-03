Aus unserem Archiv

Ausnahmsweise sind in dieser Session zwei Escher Karnevalisten mit dem Rhein-Zeitungs-Orden ausgezeichnet worden. Weil sie sich unermüdlich bei Auf- und Abbau sowie bei Arbeiten ums Geschehen herum immer einsetzen, bekommen in diesem Jahr Thomas Meiderich und Jürgen Kühfus den begehrten Orden. KV-Präsident Markus Laux lobte die beiden fleißigen Helfer, ohne die sich manches Rädchen nicht so schnell drehen ließe.