Hochkarätig Symbiose von Kunst und Wein bei der Kurzen Nacht in Wiesbaden

Zur Kurzen Nacht am 24./25. März, dem Wochenende der Zeitumstellung, heißen traditionsgemäß die Wiesbadener Galerien und Museen, der Nassauische Kunstverein, der Kunstverein Bellevue Saal sowie viele andere Institutionen in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Wiesbaden zum kostenlosen Besuch ihrer Ausstellungen willkommen.

Um 18 Uhr wird die Kurze Nacht 2012 offiziell im Museum Wiesbaden eröffnet. Danach besteht von 19 bis 24 Uhr die Möglichkeit, alle Galerien und Institutionen im Rundgang zu besuchen.

Abgesehen vom künstlerischen Augen- und einem reichhaltigen Gaumenschmaus in der ganzen Stadt, laden diesmal auch ausgewählte Rheingauer VDP-Weingüter zur Verkostung in die Museen und Galerien ein.

Danach besteht von 19 bis 24 Uhr die Möglichkeit, alle Galerien und Institutionen im Rundgang zu besuchen. Zum krönenden Abschluss wird ab 24 Uhr bis Sonntagfrüh 2 Uhr (oder länger ...) im Museum Wiesbaden gefeiert.

Besondere Höhepunkte sind unter dem Titel „Schwarzweiß“ nicht nur die Ausstellung des diesjährigen Jawlensky-Preisträgers Ellsworth Kelly im Museum Wiesbaden, sondern auch die dort und in 14 Galerien präsentierten künstlerischen Positionen zu diesem Thema (Foto: Skulptur von Kubach & Kropp in schwarzem Granit und weißem Marmor, zu sehen in der Galerie Winter). Die Veranstalter laden ein zur Symbiose von Kunst und Wein und versprechen einen hochkarätigen Kulturgenuss für alle Sinne.

Alle Detailinformationen zum Programm unter www.kurze-nacht.de