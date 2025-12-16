Das sind die meistgelesenen Artikel des Jahres

Welche Themen bewegten die Leser im Jahr 2025 auf Rhein-Zeitung.de besonders? Wir zeigen die zehn meistgelesenen Artikel, die von Wut und Mut, Freude und Leid, aber auch Hoffnung und Zuversicht handeln.

10Der gute Geist im Westerwald: „Eine wahre, schier unglaubliche Begebenheit – nicht irgendwo, sondern mitten im Westerwald.“ Davon erzählte im Oktober eine 69-jährige Westerwälderin unserer Zeitung. Ein junger Mann hatte ihr zuvor an der Tankstelle das Benzin bezahlt. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

i In der Gemeinde Weitefeld wurden im April 2025 drei Personen getötet. Der Täter flüchtete und wurde erst mehrere Monate später tot aufgefunden. Vor der Tür der getöteten Familie wurden Kerzen aufgestellt. Der Ortseingang von Weitefeld. Kevin Ruehle

9Ein Ort sucht einen Mörder: Das Ehepaar verblutete nach Stich- und Schussverletzungen, der Jugendliche starb an einer Schussverletzung. Der Mord an einer Familie in Weitefeld (Kreis Altenkirchen) sorgte im April für Trauer und Entsetzen. Über Monate hielt die Suche nach dem Täter die Einsatzkräfte in Atem. A uch vom Leitenden Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler ist eine Last abgefallen, als im August endlich klar war, dass der Tatverdächtige tot ist. Im Interview spricht der Chefermittler über den mutmaßlichen Dreifachmord und die offenen Fragen dazu.

8 Trauer um Sarah Schott: Sie hat viele Menschen mit ihrer Geschichte inspiriert und motiviert. Die Idar-Obersteinerin Sarah Schott, deren Leben von einer unheilbaren Krankheit geprägt war, hat im Oktober ihren letzten Kampf verloren. Sarah hatte über Jahre sehr authentisch immer wieder über ihr Leben, ihre Krankheiten, ihre Pläne berichtet – auch auf ihrem Instagram-Kanal mit mehr als 60.000 Followern. Wir erinnern an eine starke Frau.

7Ein Leben mit Hochbegabung: Kluge Wunderkinder, blitzschnelle Rechner und kreative Künstler – wer an Hochbegabung denkt, hat schnell diese Bilder im Kopf. „Wir passen nicht ins Klischee“, sagt Sandra Bludau aus Stromberg (Kreis Bad Kreuznach). Dabei schaut sie ihre Tochter an. Enya Bludau besucht die neunte Klasse, ist 13 Jahre alt, hochbegabt – Sandra Bludau ist es auch. Doch statt von spektakulären Rekorden, Wettbewerben und herausragenden Leistungen sprechen beide von Selbstzweifeln. Lesen Sie die Hintergründe hier.

i HELFT UNS LEBEN (HUL), die Hilfsorganisation unserer Zeitung, unterstützt Lorén Kram (links) und ihre Familie mit einer Spende in Höhe von 40.000 Euro beim Hauskauf. Die HUL-Vorsitzende Manuela Lewentz-Twer und ihr Stellvertreter, Chefredakteur Lars Hennemann, übergaben jetzt den symbolischen Spendenscheck an die junge Mutter. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

6 Hilfe in der Not:Ein passendes Haus für den pflegebedürftigen Mann, mit einem Garten, in dem der kleine Sohn spielen kann. Für Lorén Kram aus Simmern im Westerwald schien dieser Traum im August noch unerreichbar. Bald wird sie ihn leben können – auch dank HELFT UNS LEBEN, der Hilfsorganisation unserer Zeitung. Mehr über das Schicksal der kleinen Familie und die große Hilfsbereitschaft erfahren Sie hier.

5Missbrauchsbetroffene zeigt Bischof beim Papst an: Karin Weißenfels war über mehrere Jahre als Gemeindereferentin in einer katholischen Gemeinde im nördlichen Rheinland-Pfalz tätig. Mehr als ein Jahrzehnt lang soll ihr ein vorgesetzter Priester sexualisierte Gewalt angetan haben, von 1989 bis 2002. Sie sei sogar schwanger und zur Abtreibung gedrängt worden. All das wirkt bis heute nach – und Karin Weißenfels, die in Wahrheit anders heißt, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Trierer Bischof Stephan Ackermann. Es geht um Amtsmissbrauch, Urkundendelikte und Rufschädigung. Über Weißenfels Strafanzeige gegen Ackermann beim Papst und die Vorgeschichte haben wir in einer dreiteiligen Artikelserie detailliert berichtet – dieser Text war der Auftakt zu dieser Reihe.

i Amy Lopez mit ihrem Vater Robert Rimbau. Robert Rimbau

4Quälende Ungewissheit: 1994 wird die US-Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz ermordet. Seither liegen Trauer und Schmerz wie ein dunkler Schatten über ihrer Familie. Der Täter ist noch nicht gefunden. 31 Jahre nach dem Verbrechen will ihr Vater Robert Rimbau endlich seinen Frieden finden, wie er im Oktober gegenüber unserer Zeitung verdeutlichte. Mehr über seine Beweggründe lesen Sie hier.

i Forstamtsleiter Sebastian Schmitz, Försterin Ann-Kathrin Frings, Bürgermeister Christoph Jung und Beigeordneter Helmut Hannes (von rechts nach links) zusammen mit der elf Meter langen Eiche. Rico Rossival

3Gut Holz: Eine elf Meter lange Eiche aus dem Dieblicher Forst hat der Gemeinde im Kreis Mayen-Koblenz einen stolzen Betrag eingebracht. Das Geld hilft dem kleinen Moselort in schwierigen Haushaltszeiten enorm. Doch was macht den Eichenstamm so wertvoll? Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

2Odyssee zur Kreuzfahrt:Ein liegengebliebener Bus, eine verpasste Abfahrt und eine 27-Stunden-Tour zum nächsten Anlegehafen: Dass die Anreise zur langerwarteten Mittelmeer-Kreuzfahrt zum Pannentrip werden kann, haben im Mai mehrere Senioren aus der Mittelrheinregion sowie dem Kreis Altenkirchen erlebt. Was war geschehen? Wir geben Antworten.

1Rätsel der Menschheit:In einem antiken Kanal des Flusses Euphrat wird im Jahr 2022 ein Boot gefunden. Es stellt sich heraus, dass es vermutlich das älteste vollständig erhaltene mesopotamische Boot ist, das je gefunden wurde. Aber wie alt es genau ist, konnte zu diesem Zeitpunkt noch keiner sagen. Im Sommer löste ein Doktorand von der Universität Koblenz das Rätsel. Das ist die Geschichte hinter der Geschichte.