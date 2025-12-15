Auswanderer-Serie Auf Gran Canaria hat sich Eva Pollmeier neu erfunden Patrick Kiefer 15.12.2025, 12:52 Uhr

i Eva Pollmeier am felsigen Playa de Tasartico: Seit fünf Jahren lebt die gebürtige Koblenzerin, die in Eich bei Andernach aufwuchs und auch in Lahnstein wohnte, auf Gran Canaria. Eva Pollmeier/privat

Ein Leben am Meer: Davon träumen viele. Eva Maria Pollmeier hat ihn wahr werden lassen. Seit fünf Jahren lebt die weit gereiste gebürtige Koblenzerin, die in Eich bei Andernach aufwuchs, auf Gran Canaria. Ihr aktuelles Projekt: ein Foodtruck.

Der Blick von ihrer Terrasse – ein Traum. Ein für Eva Maria Pollmeier wahr gewordener, meist sonniger Traum. Über eine schmale Promenade und einen Freiwasserpool schaut die gebürtige Koblenzerin aufs offene Meer. Seit November 2020 lebt sie bereits auf Gran Canaria.







