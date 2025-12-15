Glück im Spiel „6 aus 49“ 424.000-Euro-Lottogewinn geht in den Raum Koblenz 15.12.2025, 16:15 Uhr

i Eine Tipperin oder ein Tipper aus dem Raum Koblenz hat 424.000 Euro im Lotto „6 aus 49“ gewonnen, wie die in Koblenz ansässige Lottogesellschaft Rheinland-Pfalz mitteilt. Arne Dedert. picture alliance / dpa

In einem Haushalt im Raum Koblenz dürften die Weihnachtsgeschenke jetzt noch einen Tick teurer ausfallen als bislang geplant: Eine Tipperin oder ein Tipper hat mehr als 400.000 Euro im Lotto gewonnen. Wer ist der oder die Glückliche?

In diesem Jahr gingen schon etliche Großgewinne aus verschiedenen Lotterien ins nördliche Rheinland-Pfalz, im Oktober beispielsweise 1,37 Millionen Euro aus dem „Spiel 77“, über die sich ein Mitspieler aus dem Kreis Mayen-Koblenz freuen durfte. Jetzt kommt kurz vor Weihnachten wieder ein stattlicher Gewinn dazu: Eine Tipperin oder ein Tipper aus dem Raum Koblenz hat 424.







