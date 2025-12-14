Vollversammlung plant 2026: IHK will für Belastung durch Bürokratie sensibilisieren
Vollversammlung plant 2026
IHK will für Belastung durch Bürokratie sensibilisieren
Bürokratie wird von vielen Unternehmern als belastend empfunden – und das in Zeiten, in denen die Stimmung in der Wirtschaft ohnehin nicht gut ist. 2026 will die IHK Koblenz für das Thema sensibilisieren, wurde bei der Vollversammlung besprochen.
Lesezeit 1 Minute
Die Stimmung in der Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz passt zum Wetter: trübe. Die Herbst-Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz zeigte den schlechtesten Lagewert seit 16 Jahren. Vor dem Hintergrund der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Lage und der sehr großen Unzufriedenheit mit wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen fordert die IHK erneut spürbare Reformen.